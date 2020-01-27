شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم الحظر.. "فلاتر" عمليات التجميل مازالت موجود على تطبيق انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف موقع صحيفة "ميرور" البريطانية وجود "فلاتر" لعمليات التجميل على موقع انستجرام، رغم الحظر الذى فرضه تطبيق الصور من قبل، ففى أكتوبر الماضى، تصدر التطبيق المملوك لفيس بوك عناوين الصحف بعد إعلانه قرار حظر فلاتر الجراحات التجميلية "الخطرة"، إذ استخدمت هذه الفلاتر الواقع المعزز لإظهار شكل وجهك مع تعديلات الجراحات التجميلية.

وقال متحدث باسم فيس بوك لـ Mirror Onlineوقتها: "إننا نعيد تقييم سياساتنا، ونريد أن تكون الفلاتر تجربة إيجابية للناس، ينما نعيد التقييم، سنقوم بما يلى، أولا إزالة جميع التأثيرات المرتبط بالجراحة التجميلية، ثانيا وقف الموافقة على المزيد من هذه الفلاتر، وثالثا إزالة الفلاتر الحالية إذا تم إبلاغنا بها. "

ومن ضمن الفلاتر التى اكتشتها الصحيفة البريطانية، فلتر يطلق عليه اسم Strong Baby ، والذى يمنح المستخدمين شفاهاً ضخمة وعظام حادة وأنف مدبب، ولا يزال موجود على التطبيق حتى وقتنا الحالى.

وفى الوقت نفسه، هناك أداة أخرى، تسمىSmooth Skin ، والتى تمنح المستخدمين بشرة صافية أكثر سلاسة، على غرار ما إذا كان لديهم شد وجه أو البوتوكس.

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ورغم عدم إعلان انستجرام عن وقت محدد لتطبيق السياسات الجديدة التى أعلن عنها فى أكتوبر الماضى، ولكن بالنظر إلى أن معظم فلاتر الجراحة التجميلية تم حذفها على الفور فى ذلك الوقت، يبدو من الغريب أن هذين لا يزالان موجودان حتى الآن.

جدير بالذكر قوبل انستجرام بردود فعل متباينة عند إعلانه عن سياسته الجديدة فى أكتوبر الماضى، إذ كتب أحد المستخدمين: "أعرف أن بعض البالغين لن يلتقطوا صورة بدون فلتر لأنهم معتادون على مظهرهم الجديد، لكن يحتاج بعض الأشخاص الذين يدمنون فلاتر الجراحة التجميلية إلى التراجع وتذكر أن هذا ليس ما يبدو عليه الأشخاص الحقيقين".

وأضاف آخر: "حقيقة أن هذا الفلتر تم إنشاؤه مثير للقلق بالفعل"، ومع ذلك ، أدان آخرون قرار انستجرام بإزالة الفلاتر، إذ قام أحد المستخدمين بالتغريد وكتب: "أعدك بعدم إجراء أى عملية جراحية تجميلية بسبب وجود فلترعلى انستجرام، وإذا فعل أى شخص هذا الأمر فهذا قرارهم، فلماذا يقلق الناس بشأن ما يفعله الآخرون بأجسادهم؟"

وقال آخر: "لماذا يتصرف الناس كما لو أنهم يهتمون كثيرًا بخلل الجسم والصحة العقلية فى هذه الظروف، ولكن فى أى وقت آخر لا يتحدثون عن الأمر، إذ يمتلىء تطبيق انستجرام بالكامل بهؤلاء المؤثرين لكن لا يسمح بفلتر يجعل شفاهك تبدو أكثر اكتمالًا. "