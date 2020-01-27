تكنولوجيا: براءة إختراع تكشف عن رؤية ابل المستقبلية في تصميم Mac بشاشة منحنية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه العديد من الشركات لتبني التصميم المنحني في شاشة في الأجهزة القادمة، ولقد قدمت شركة ابل براءة إختراع جديدة لتصميم جهاز الحاسب المكتبي Mac الذي يأتي بشاشة منحنية.

يرتكز تصميم جهاز Mac في براءة الإختراع على شاشة منحنية، والتي تضم تكوينات الجهاز في الجزء الخلفي، كما يمكن للإنحناء في الشاشة أن يدعم تثبيت لوحة مفاتيح في المنتصف.

ولشركة ابل العديد من المحاولات في تصميم الأجهزة القادمة للشركة، حيث ينتقل البعض منها فقط إلى مرحلة التنفيذ، بينما يبقى البعض الأخر فكرة تكشف عن رؤية جديدة لشركة ابل.

Advertisements

ويعد هذا التصميم الجديد الذي تقدمت به ابل في براءة الإختراع، أحد التصاميم الغير تقليدية من ابل، إلا أنه تصميم لافت للأنظار، حيث يرتكز على فكرة شاشة واحدة منحنية في النهاية، كما يتوسط الجزء المنحني للشاشة فتحة تدعم تثبيت لوحة مفاتيح في المنتصف.

كما تشير رسوم براءة الإختراع إلى إمكانية ضبط إنحناء الشاشة أو طي وإغلاق النظام بشكل كامل، أيضاً تشير التوقعات إلى أن هذا التصميم يستهدف أجهزة الحاسب المحمول.

يذكر أن ظهور ملفات براءة الإختراع لا يؤكد على إنتقال هذا التصميم إلى مرحلة التنفيذ عل أرض الواقع في وقت قريب، إلا أنها رؤية جديدة غير تقليدية لمستقبل تصميم أجهزة Mac من ابل.

المصدر

اعلان





