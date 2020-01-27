تكنولوجيا: موتورولا تستعرض مميزات هاتف Razr القابل للطي في مقاطع فيديو جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة موتورولا لإطلاق هاتف Razr القابل للطي للبيع رسمياً في 6 من فبراير، واليوم قدمت شركة موتورولا إستعراض جديد لمميزات هذا الإصدار قبل إنطلاقه للأسوق من خلال مقاطع فيديو ترويجية.
قدمت شركة موتورولا هاتف Razr كأول هاتف قابل للطي بتصميم صدفي، والذي جذب الكثير من الأضواء منذ الإعلان الرسمي.
وتستعرض شركة موتورولا مميزات هاتف Razr الصدفي في مقاطع الفيديو الجديدة، كما تؤكد على تصميم الشاشة الذي يتطلب مزيد من الحذر عن الإستخدام.
ويكشف مقطع الفيديو الأول عن حجم الشاشة 6.2 إنش الذي يتطلب الحذر عن الإستخدام بعيداً عن السوائل أو الأشياء الحادة، كما تؤكد الشركة على قوة التصميم القابل للطي، والذي يدعم الإنحناء بشكل سلس، إلا أن التجربة العملية بالتأكيد ستكشف عن مدى قوة التصميم الخارجي من البلاستيك.
من جانب أخر تؤكد موتورولا في مقطع الفيديو على حظر إستخدام طبقة الحماية البلاستيكية نظراً لإمكانية تعرض الشاشة للضرر والتلف نتيجة للمادة اللاصقة في واقي الشاشة.
أيضاً يحتاج المستخدم للتأكد من غلق الشاشة بشكل جيد قبل تخزين الهاتف في الجيب أو في الحقيبة، للتأكد من عدم تعرض الشاشة للتلف أو الخدش.
كما إستعرضت شركة موتورولا ميزة Moto Actions التي تدعم تنشيط بعض المهام في الهاتف بشكل سريع مثل تحريك الهاتف لتشغيل المصباح، أو تشغيل الكاميرة، أو تصوير لقطة سريعة للشاشة، كما تدعم الشاشة الخارجية الإستجابة للأوامر الصوتية لتقدم للمستخدم نظرة سريعة على الهاتف.
ويوضح مقطع الفيديو أيضاً مميزات كاميرة Razr التي تدعم نمط تصوير portrait مع مؤثرات بالإضاءة، ونمط night vision للتصوير الليلي، مع رسوم ذكية للكاميرة التي تدعم إسقاط العرض خارجياً لجذب إنتباه الأطفال، كما تأتي الكاميرة بنمط cinemagraph الذي يدعم المستخدم في دمج الصور الثابتة مع الكائنات المتحركة.
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