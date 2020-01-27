ستيف جوبز كشف عن جهاز iPad الأول قبل عشر سنوات من اليوم

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ 10 سنوات، وتحديدًا في مثل هذا اليوم من العام 2010، قدم الراحل والمؤسس المشارك لشركة آبل، ستيف جوبز الجهاز اللوحي iPad للعالم في مؤتمر صحفي تم عقده آنذاك في مركز يربا بوينا للفنون في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

جاء الجيل الأول من iPad مع شاشة بقطر 9.7 إنش، وذاكرة عشوائية بحجم 256 ميغابايت، وذاكرة داخلية بحجم 64GB، كما كان يضم بطارية توفر ما يصل إلى 10 ساعات من الإستخدام، ويمكنك أن ترى لحظة إعلان الراحل ستيف جوبز عن جهاز iPad الأصلي في الفيديو أدناه.

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كما هو الحال مع iPhone، فقد نجح جهاز iPad في تغيير الطريقة التي نستخدم بها الأجهزة اللوحية تمامًا. في الحقيقة، كانت هناك أجهزة لوحية أخرى في ذلك الوقت، ولكن لم يتم تبنيها على نطاق واسع حتى أصدرت شركة آبل جهاز iPad الأول في مثل هذا اليوم من العام 2010.

إنه لأمر مدهش كم تغيرت الأشياء على مدار السنوات العشر الماضية منذ إطلاق جهاز iPad الأصلي في شهر يناير من العام 2010، وسيكون من المثير للإهتمام معرفة إلى أي حد ستتغير الأشياء في السنوات العشر القادمة.