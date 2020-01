ساعة Redmi الذكية تلوح في الآفق، وقد تكون عبارة عن إسوارة ذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - الساعة الذكية الأولى من العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi تلقت للتو أول شهادة لها في الهند. في الحقيقة، نحن لسنا متأكدين بعد مما إذا كانت ساعة ذكية بالفعل أو مجرد إسوارة ذكية للياقة البدنية. عمومًا، الشركة الأم Xiaomi، قامت في وقت سابق من هذا الشهر بإطلاق الساعة الذكية Xiaomi Watch Color، بينما أصبحت إسوارة اللياقة البدنية Xiaomi Mi Band 5 تلوح في الآفق. ولكن لم يكن هناك أي جهاز يتم إرتدائه حول المعصم من العلامة التجارية Redmi حتى الآن.

هيئة BIS الهندية تصف هذا الجهاز بـ ” ساعة ذكية “، وكشفت لنا أنها تحمل الإسم الرمزي HMDH01GE. ومع ذلك، قام بعض مستخدمي الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo بتفكيك تطبيق Xiaomi Mi Fit، ووجدوا صورة غير واضحة لإسوارة ذكية من العلامة التجارية Redmi. سوف تضم إسوارة اللياقة البدنية هذه مستشعر ضربات القلب، وستدعم تقنية NFC، وعناصر التحكم في الموسيقى، على الأقل بناءً على المعلومات التي تم إستخراجها من التطبيق. ستضم هذه الإسوارة أيضًا واجهات متغيرة، بالإضافة إلى الميزات الأساسية مثل الطقس والمنبه.

سواء كانت هذه ساعة ذكية أو إسوارة للياقة البدنية، فمن المتوقع أن تكلف أقل من أجهزة Xiaomi المماثلة القابلة للإرتداء. وفي أخبار ذات صلة، فقد تردد أيضًا في الأونة الأخيرة أن شركة Realme، والتي تُنافس شركة Redmi بقوة في الهند، تعمل بدورها على إسوارتها الذكية الخاصة للياقة البدنية، وبالتالي هذا يعني أن عشاق اللياقة البدنية، على الأقل في الهند سيحصلون على المزيد من الخيارات الإقتصادية عندما يتعلق الأمر بإسوارات اللياقة البدنية الذكية.

