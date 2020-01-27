تسريب صورة رسمية لهاتف غامض من شركة موتورولا، ويأتي مع قلم

فاطمة أيت طالب - دبي - في أواخر الأسبوع الماضي، كشف لنا المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks أن شركة موتورولا تعمل على هاتف رائد جديد يُدعى +Motorola Edge. الآن، نشر المصدر نفسه صورة رسمية لهاتف غامض من شركة موتورولا لا نزال لا نعرف ما إذا كان هو +Motorola Edge أو هاتف ذكي مختلف تمامًا.

المثير للدهشة في هذا الهاتف أنه يأتي مع قلم. هذا شيء لم نره من شركة موتورولا منذ فترة طويلة جدًا. تكشف لنا الصورة أن هذا الهاتف سيضم شاشة تمتاز بإطار نحيف في جميع الجوانب بإستثناء الدقن، وثقب في الركن الأيسر العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية.

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مرة أخرى، قد يكون هذا الهاتف هو +Motorola Edge، ولكن لا يوجد دليل يدعم ذلك في الوقت الراهن. صرح Evan Blass بأنه لا توجد وسيلة لتأكيد أن هذا هو هاتف موتورولا الرائد القادم الذي تحدثنا عنه في نهاية الأسبوع المنصرم. كل ما يمكننا فعله الآن هو الإنتظار ورؤية كيف سيتم الكشف عنه وما إذا كان هذا الهاتف المجهز بالقلم يُمكن أن يتعارض مع Galaxy Note 10 Lite الذي تم الإعلان عنه في الأونة الأخيرة.