الساعة الذكية القادمة من Oppo ستأتي مع ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، قامت شركة Oppo بالتشويق لساعتها الذكية الأولى، ولكنها لم تذكر أي شيء عن مواصفاتها التقنية. الآن، قام المسرب الصيني Digital Chat Station بنشر منشور جديد يقول فيه أن هذه الساعة الذكية ستضم مستشعر التخطيط الكهربائي للقلب والمعروف إختصارًا بإسم ECG.

يكتشف مستشعر التخطيط ElectroCardioGram الإشارات الكهربائية من قلبك. من خلال ذلك، يمكنه قراءة معدل ضربات القلب ( عدد دقات القلب في الدقيقة ) والإيقاع ( إنتظام ضربات القلب )، ويمكنه حتى إكتشاف علامات الرجفان الأذيني. لا تقيس مستشعرات ضربات القلب البصرية السائدة في الساعات الذكية الحالية سوى معدل ضربات القلب، وأحيانًا مقدار الأوكسجين في الدم.

كانت آبل أول من وفر إمكانية إجراء التخطيط الكهربائي للقلب من خلال ساعة ذكية، وكان ذلك على الساعة الذكية Apple Watch Series 4، ولكن منذ ذلك الحين، شقت هذه الميزة طريقها إلى العديد من الساعات الذكية الأخرى مثل Galaxy Watch Active 2 و Withings ScanWatch و Xiaomi Amazfit Verge 2.

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وبغض النظر عن ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG، فإن لدى الساعة الذكية القادمة من شركة Oppo شاشة مستطيلة بدلاً من شاشة مستديرة. جادل نائب الرئيس التنفيذي لشركة Oppo، السيد Brian Shen بأن هذا يسمح بعرض المزيد من المعلومات على الشاشة بينما تصلح الشاشات المستديرة للتصميم الجميل فقط. عمومًا، من المتوقع أن يتم الكشف عن ساعة Oppo الذكية في الربع الأول من هذا العام، وهناك فرصة جيدة أن يحدث هذا في نفس الحدث الذي ستكشف فيه الشركة الصينية عن هاتفها الرائد المقبل، Oppo Find X2.