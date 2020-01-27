آبل لديها تصميم جديد فريد من نوعه لحواسيب iMac المستقبلية

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد حافظت حواسيب iMac من آبل في الغالب على تصميمها لسنوات عديدة، مما يعني أن شركة آبل مُلزمة في مرحلة ما في المستقبل القريب على تغيير التصميم، أو على الأقل هذا ما نأمله. لا يزال يتعين علينا أن نرى ما إذا كانت شركة آبل ستقوم بذلك أم لا، ولكن في الوقت نفسه، يبدو أن شركة آبل قد إبتكرت فكرة مختلفة تمامًا لتصميم جديد محتمل لحواسيب iMac.

وفقا لبراءة إختراع تم إكتشافها مؤخرًا من قبل موقع Apple Insider، فهي تُظهر لنا تصميمًا لحاسوب iMac قامت شركة آبل بتجهيزه بطبقة واحدة من الزجاج. كما ترون في الرسم أدناه، فهو يعرض حاسوب iMac مع شاشة موجودة في إطار منحنٍ نحو المستخدم، مع حامل صغير على ظهره للمساعدة في إبقائه مستقيمًا.

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في الجزء السفلي من الإطار، توجد مساحة تبدو وكأنها حيث سيتم تضمين لوحة المفاتيح، مع وجود مساحتين إضافيتين على اليسار واليمين، وهي المساحات التي لسنا متأكدين مما إذا كانت ستعمل كلوحات تتبع لجعل هذا الحاسوب حاسوبًا متكاملاً حيث يعمل مباشرة دون الحاجة إلى ربطه مع الملحقات الأخرى مثل الفأرة ولوحة المفاتيح.

إنها فكرة فريدة من نوعها، ولكن بالنظر إلى أنها مجرد براءة إختراع، فليس هناك حقًا ما يؤكد أن شركة آبل تخطط لجعلها حقيقة واقعة. ومع ذلك، بقدر ما نود أن نرى شركة آبل تعيد تصميم iMac، فإن حقيقة إطلاق الشركة لجهاز iMac Pro في الأونة الأخيرة فقط يشير إلى أنه لا يزال يتعين علينا الإنتظار قليلاً قبل أن نرى حواسيب iMac تحصل على تصميم جديد كليًا.