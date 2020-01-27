POCO تحدد رسميًا موعد وصول Poco X2، وتؤكد قدومه مع شاشة 120Hz، وكاميرا بدقة 64MP

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة POCO عن تاريخ إطلاق أول هاتف ذكي لها بعد أن أصبحت شركة مستقلة، وهذا التاريخ هو اليوم الرابع من شهر فبراير المقبل، وهو ما يعني يوم الثلاثاء المقبل. سيحتوي الهاتف على ” معدل تحديث مرتفع للشاشة ” من أجل ” الألعاب المتقدمة “، وكاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل تستخدم المستشعر Sony IMX686 من شركة Sony، فضلاً عن معالج من شركة كوالكوم، ونظام للتبريد بالسائل.

هذا الهاتف سيحمل إسم POCO X2، وقد تم تقديمه على شبكة تويتر مع الهاشتاج ” Be Smooth af “. هناك أيضًا رابط قصير، يرسلك إلى صفحة تكشف عن معدل تحديث شاشة الهاتف POCO X2 بطريقة قد يجدها البعض طفولية، ولكن العديد من متابعي الشركة على تويتر يُحبون ما تقوم به POCO حتى الآن.

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من الأفضل زيارة الرابط smoothaf.co.in على هاتفك الذكي لأنه بهذه الطريقة، يمكن لشركة POCO الإعلان عن معدل تحديث شاشتها البالغ 120Hz بشكل أفضل، وبعد كل شيء، فإنها تريد التقليل من شأن هاتفك الحالي حتى تذهب إلى المتجر وشراء الهاتف POCO X2 بمجرد أن يتم تقديمه بشكل رسمي في الأسبوع المقبل.