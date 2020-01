جوجل تكشف رسميًا عن موعد إنعقاد مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - كما هو الحال في كل عام، فشركة جوجل ستقوم بعقد مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O في هذا العام أيضًا. بالفعل، لقد أكدت الشركة الأمريكية الآن أنها ستعقد نسخة هذا العام من مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O في الفترة ما بين 12 و 14 مايو. هذا الحدث الضخم سيٌعقد في مدرج شورلاين الواقع بالقرب من مقر جوجل الرئيسي في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا. وقد تم تأكيد ذلك من قبل الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، السيد Sundar Pichai في حسابه الرسمي على شبكة تويتر.

في نسخة العام الماضي من هذا المؤتمر، كشفت لنا شركة جوجل عن الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL إلى جانب Nest Hub Max، وجلبت العديد من الميزات الجديدة لنظام الأندرويد مع Android 10. وبطبيعة الحال، نتوقع مجموعة مماثلة من الإعلانات في حدث هذا العام بحيث نتوقع وصول الهاتف Google Pixel 4a، فضلا عن الإصدار التجريبي من نظام Android 11.

يجب أن نرى أيضًا الكثير من المستجدات المتعلقة بالبرمجيات وبعض الأجهزة الجديدة الأخرى التي تحمل العلامة التجارية لشركة جوجل. عمومًا، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة لأننا سنحرص على تغطية هذا المؤتمر بإذن الله تعالى كما جرت العادة دائمًا.

Cosmos aligned. We'll be back at Shoreline Amphitheatre in Mountain View for this year's #GoogleIO on May 12-14! pic.twitter.com/3bZqriaoi1