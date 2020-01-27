شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هتفتكرها لوحة.. مركبة ناسا تلتقط صورة مذهلة لكوكب المشترى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت مركبة جونو الفضائية التابعة لوكالة ناسا صورة جديدة لكوكب المشترى، خلال رحلتها الجوية الرابعة والعشرين القريبة من الكوكب، وتُظهر الصورة التى تبدو للوهلة الأولى وكأنها لوحة سيرالية وليست صورة حقيقية، منطقة عاصفة فوضوية فى نصف الكرة الشمالى لكوكب المشترى، والمعروفة باسم منطقة خيوط مطوية، وأوضحت ناسا: "كوكب المشترى ليس له سطح صلب بنفس الطريقة التى تعمل بها الأرض، وتشير البيانات التى جمعها جونو إلى أن بعض رياح الكوكب العملاق تعمل أعمق وتستمر لفترة أطول من العمليات الجوية المماثلة على الأرض. "

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، التقطت الصورة من قبل جونو خلال جولته الطويلة 24 من كوكب المشترى يوم فى 26 ديسمبر، وبينما تبدو الصورة وكأنها التقطت عن قرب، إلا أن المركبة الفضائية كانت فى الواقع على بعد حوالى 14600 ميل من قمم غيوم كوكب المشترى.



صورة كوكب المشتري

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تم إطلاق جوجنو من كوكب الأرض عام 2011، ووصل إلى كوكب المشترى بعد خمس سنوات، أى بحلول عام 2016، والهدف الرئيسى للمركبة الفضائية هو فهم أصل وتطور كوكب المشترى.

أوضحت ناسا: "تحت الغطاء السحابى الكثيف، يحمى كوكب المشترى أسرار العمليات والظروف الأساسية التى تحكم نظامنا الشمسى أثناء تكوينه، وكمثالنا الأساسى لكوكب عملاق، يمكن لكوكب المشترى أيضًا توفير المعرفة النقدية لفهم أنظمة الكواكب التى يتم اكتشافها حول نجوم أخرى.

وأضافت ناسا: "مع مجموعة أدواتها العلمية، ستتحقق جونو من وجود نواة كوكبية صلبة، ورسم خريطة للمجال المغنطيسى المكثف لكوكب المشترى، وقياس كمية الماء والأمونيا فى الجو العميق، وستراقب شفق الكوكب، وستتيح لنا جونو اتخاذ خطوة عملاقة إلى الأمام فى فهمنا لكيفية تشكيل الكواكب العملاقة والدور الذى لعبته هذه المجموعة العملاقة فى تجميع بقية النظام الشمسي".