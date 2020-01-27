شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تلقي باللوم على أبل في اختراق هاتف جيف بيزوس..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض هاتف جيف بيزوس أغني رجل في العالم وصاحب شركة أمازون خلال الأسبوع الماضى للاختراق، فيما كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن هاتف أيفون الذى تم اختراقه المملوك لبيزوس هو iPhone X، ومع ذلك، فقد أشار التقرير إلى أن رسالة فيديو تمت مشاركتها على واتس آب هي المصدر الرئيسي للاختراق.

لكن بحسب موقع TOI الهندى، ترى شبكة فيس بوك أن اللوم لا يقع على واتس آب المملوك لها، ولكنه يجب محاسبة أبل ونظام تشغيلها iOS، وذلك بحسب ما قاله بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في فيس بوك، حيث قال نيكولا مندلسون، نائب رئيس فيس بوك، في تصريح لبلومبرج أن أحد الأشياء التي يبرزها هو في الواقع بعض نقاط الضعف الكامنة الموجودة في أنظمة التشغيل الفعلية على الهواتف."

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وبعبارة أخرى، فإن نظام iOS هو الذي ربما أدى إلى قرصنة هاتف بيزوس، كما قال Nice Clegg، رئيس سياسة فيس بوك، إنه يرجع إلى نظام التشغيل، وبحسب ما قاله Clegg: "إن تطبيق واتساب لديه "تشفير نهائى" لا يمكن اختراقه، وأنه إذا كان هناك أى قرصنة فربما تكون حدثت على نظام تشغيل الهاتف وليس تطبيق واتس اب".

وقال كليج: "نحن واثقون للغاية من أن ميزة تشفير واتس آب لم يتم اختراقها"، مضيفًا: "إنه نظام مشفر بين طرف مرسل لطرف مستقبل، ما يعنى أن المرسل والمستقبل فقط يمكنهما رؤية الرسائل.. كما أنه لا يمكن فى الحقيقة الوصول إلى الرسائل أثناء نقلها".

ومنذ أن تم الكشف عن أن بيزوس كان يستخدم جهاز iPhone X في الوقت الذي تم فيه اختراق هاتفه، لم تصدر شركة أبل أي تعليق على الموضوع، وهو ما يشير إلى أن هناك حاجة كبيرة للرد من قبل شركة أبل للتعليق على تصريحات فيس بوك تجاه شركة أبل.