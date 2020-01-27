شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقف أهم بريد إلكترونى روسى عن العمل.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه أكبر بريد إلكترونى فى روسيا Mail.Ru منذ صباح يوم 27 يناير مشاكل تقنية، وقد سجل خبراء المخدم الروسى فى الساعة 11.24 نحو 16 ألف تقرير عن خلل فى عمل البريد الإلكترونى، وقال الخبراء إن المشاكل بدأت الساعة العاشرة صباحا حين شكا مستخدمو مدن موسكو وإركوتسك وبسكوف وأوفا الروسية من استحالة فتح البريد الإلكترونى فضلا عن مستخدمى بعض مدن رابطة الدول المستقلة.

وأشار المستخدمون إلى ظهور أيقونة " الخطأ 500" على شاشة جهاز الكمبيوتر وإنذار يفيد بأن البريد غير متاح مؤقتا لأسباب تقنية، وشكا بعض المستخدمين من أن المخدم يقدم كذلك معلومات تفيد بغياب صندوق البريد المطلوب.

جدير بالذكر تورط اسم البريد الالكترونى الروسى من قبل بمشكلة مع فيس بوك، إذ قامت شركة Mail.Ru الروسية بإنشاء تطبيقات تمكنت من الوصول إلى بيانات مستخدمى Facebook حتى بعد حجب أحد تطبيقاتها عام 2015.

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وكشف فيس بوك مؤخرًا فى شهادة مكتوبة إلى الكونجرس الأمريكى مفادها أن Mail.Ru قامت ببناء تطبيقات متعددة مدمجة داخل فيس بوك، وأنها كانت واحدة من مجموعة منتقاة من صانعى التطبيقات الذى تم منحهم بعض الصلاحيات الإضافية، ووفقًا لـCNN وWired، تم منح Mail.Ru أسبوعين إضافيين من الوصول إلى بيانات المستخدم فى عام 2015.

وتأسست شركةMail.Ru's على يد Alisher Usmanov وهو رجل أعمال روسى لديه روابط مع الكرملين، وتشير التقارير إلى أن هذه الشركة كانت ضمن خطة الحكومة الروسية لاستخدام فيس بوك بشكل سيئ لزرع المعلومات المضللة والدعاية خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

والأكثر من ذلك هو أن الرئيس التنفيذى السابق لشركة Mail.Ru ورئيس مجلس إدارتها، يورى ميلنر، استثمر 200 مليون دولار مقابل حصة 2% فى فيس بوك فى عام 2009 من خلال شركته الرقمية "ديجيتال سكاى تكنولوجيز"، ومائة مليون دولار أخرى فى السنوات التالية.