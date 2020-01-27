تكنولوجيا: سامسونج تسجل براءة إختراع لنظارة تجمع بين تقنية الواقع الإفتراضي والمعزز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت العملاق الكوري مؤخراً براءة إختراع لنظارة جديدة تجمع بين تقنية الواقع الإفتراضي والواقع المعزز، وتضم عدد 4 من الكاميرات المدمجة كما تتميز بتصميم غير تقليدي.

قدمت شركة سامسونج نظارة Odyssey خلال عام 2017، حيث كانت الإصدار الأول للشركة من النظارات المستقلة التي تدعم تقنية الواقع الإفتراضي والواقع المعزز، ومن ثم أطلقت نظارة HMD Odyssey بلس خلال 2018، ولقد تخطت العملاق الكوري عام 2019 دون أي إصدارات جديدة، إلا أن براءة إختراع رصدت مؤخراً تشير إلى إصدار جديد يقدم من الشركة لاحقاً.

تشير التوقعات إلى أن إصدار سامسونج القادم من نظارات Odyssey سيدعم الإقتران بأجهزة الحاسب بنظام تشغيل ويندوز، على أن يكون هذا الإصدار بين تشكيلة Odyssey للعام 2020.

ولقد تم الموافقة مؤخراً على براءة إختراع سامسونج لنظارة جديدة، حيث تقدمت العملاق الكوري بملف براءة الإختراع في نهاية 2019 لمكتب CNIPA في الصين، ومن ثم تم الموافقة على براءة الإختراع في 17 من يناير من 2020.

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ويضم ملف براءة الإختراع على عدد 8 من المخططات التوضيحية التي تستعرض مواصفات الإصدار الجديد، حيث تتميز النظارة الجديدة بحزام علوي صلب، إلى جانب حزام أخر لتثبيت النظارة من الجهة الخلفية، كما تأتي بتصميم أقوى ومتكامل، أيضاً تختفي عجلة التدوير التي ظهرت في الإصدار السابق.

كما يتميز تصميم النظارة بآلية تدعم سحب الحزام في الجانبين لإخراج النظارة، وتأتي جهتي النظارة الجديدة منفصلة بإطار فاصل في المنتصف يدعم الجزء السفلي من النظارة أيضاً، لذا يختلف تصميم هذا الإصدار عن التصميم المسطح للإصدار السابق حيث تتميز بتصميم بارز أقرب لعيوب الحشرات.

وتظهر علامة سامسونج التجارية في الجزء العلوي من النظارة، كما يأتي شعار العلامة التجارية في الجزء الخلفي أيضاً، ومن المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بنظام تتبع داخلي، كما يضم أربعة من الكاميرات المدمجة، حيث تشير التوقعات إلى أن هذه الكاميرات ستدعم تقنية تتبع أكثر دقة في النظارة.

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