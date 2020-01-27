هل تشتاق لمنصة Vine، إليك خليفتها الروحية Byte

فاطمة أيت طالب - دبي - لسوء الحظ بالنسبة لمعظم مستخدمي Vine، فقد تم إغلاق هذه الخدمة بعد فترة وجيزة من الإستحواذ عليها من قبل شركة تويتر. تم ملء الفراغ الذي تركته هذه الخدمة بسرعة من قبل خدمات أخرى مثل Instagram و TikTok، ولكن تم فقدان تلك الفيديوهات القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 6 ثوانٍ. ومع ذلك، لحسن الحظ، هناك خليفة لـ Vine وتُدعى Byte.

ربما يكون الإسم عبارة عن كلمة ذكية، فكلمة Byte يتم إستخدامها عادة لتعريف أحجام الملفات الصغيرة، وهذا ما ينطبق على الفيديوهات التي سيتم نشرها على منصة Byte، فهي أيضًا ستكون قصيرة وصغيرة الحجم في نفس الوقت. على أي حال، أحد مؤسسي منصة Vine هو من يقف وراء مشروع Byte، وكما ذكر موقع Android Police، فإن تطبيق Byte يبدو وكأنه ذكرى حديثة المظهر من الماضي.

هذا التطبيق موجود بالفعل على متجر Google Play Store، ويمكنك البدء في تمرير مقاطع الفيديو الرأسية القصيرة والرائعة منذ هذه اللحظة.