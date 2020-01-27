الطلبات المسبقة على +Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra ستأتي مع سماعات +Galaxy Buds مجانية

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series في اليوم 11 من شهر فبراير المقبل بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، ويٌقال بأن هذه التشكيلة ستكون متوفرة للطلب المسبق إلى غاية 13 مارس، ووفقا لآخر المعلومات، فإن أولئك الذين يطلبون +Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra مسبقًا سيحصلون على سماعات الأذن اللاسلكية +Galaxy Buds والتي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن مجانًا.

تأتي هذه المعلومات من المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks، وهو المسرب الذي لطالما كانت تسريباته صادقة في الماضي. هذا الأخير، قام بنشر صورة ترويجية للطلبات المسبقة على تويتر، وهي الصورة التي تشمل +Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra إضافة إلى +Galaxy Buds، مما يدعم صحة التسريبات السابقة المتعلقة بتصاميم هذين الهاتفين.

ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات رسمية من شركة سامسونج حول سماعات +Galaxy Buds، ولكن من المحتمل أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي في اليوم 11 فبراير إلى جانب سلسلة هواتف Galaxy S20 Series. ووفقا للتسريبات السابقة، فسوف تحتفظ سماعات +Galaxy Buds الجديدة بتصميم سماعات Galaxy Buds الحالية، ولن تدعم تقنية إلغاء الضوضاء، ولكنها ستحصل على بطارية أكبر.

وفيما يخص المواصفات التقنية لسلسلة هواتف Galaxy S20 Series، فقد ذكرت التسريبات السابقة أنها ستكون كالتالي :

Galaxy S20 5G

شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz

مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos

معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990

ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30

كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية

بطارية بسعة 4000mAh

شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار

نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0

Galaxy S20+ 5G

شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.2 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz

مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos

معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990

ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30 ، فضلا عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق

كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية

بطارية بسعة 4500mAh

شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار

نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0

Galaxy S20 Ultra 5G