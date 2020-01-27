موتورولا تذكر الجميع بأن شاشة الهاتف Motorola Razr 2019 هشة، وتعرض ميزاتها الرائعة

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف الصدفي Motorola Razr 2019 القابل للطي من شركة موتورولا متاح بالفعل الآن للطلب المسبق في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال شركة الإتصالات المحلية Verizon علمًا أنه من المقرر أن يتم إطلاق هذا الهاتف في اليوم السادس من شهر فبراير المقبل. سيكون الهاتف Motorola Razr 2019 الجديد هو أول هاتف صدفي قابل للطي في السوق وقد جذب الكثير من الإهتمام في الأشهر الماضية. الآن، أصدرت شركة موتورولا سلسلة من الإعلانات الجديدة التي تسلط فيها الضوء على أهم ميزات الهاتف مع تذكيرك أيضًا بأن الهواتف التي تضم الشاشات القابلة للطي تتطلب مزيدًا من الحذر.

في الفيديو الترويجي الأول ” Caring for Razr “، تؤكد موتورولا على أهمية إبقاء شاشة الهاتف القابلة للطي والتي يبلغ حجمها 6.2 إنش بعيدًا عن الأضرار المحتملة مثل الأشياء الحادة والسوائل. يذكرك الإعلان أيضًا بأنه قد تظهر نتوءات في شاشة الهاتف Motorola Razr 2019، ولكنها لا تزال بخير لأنه من المفترض على هذه الشاشة أن تنحني.

بينما نحن نناقش موضوع الشاشة، تذكر شركة موتورولا الجميع بأن واقيات الشاشة من المحتمل أن تكون محظورة بسبب المواد اللاصقة على تلك الواقيات والتي يُمكن أن تدمر الشاشة. هناك معلومات أخرى بديهية توفرها موتورولا وهي طي الهاتف قبل وضعه في جيبك أو حقيبتك.

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في الفيديو الترويجي التالي، قامت شركة موتورولا بتسليط الضوء على تجارب Moto المميزة والمعروفة أيضًا بإسم Moto Actions والتي تتضمن الحركة المعروفة لتشغيل المصباح، وإيماءة الثلاثة أصابع لإلتقاط صورة للشاشة، وحيلة تحريك الهاتف لتشغيل الكاميرا. تم عرض الشاشة الخارجية أيضًا والتي تستجيب للأوامر الصوتية وهو ما يبدو مريحًا للغاية.

يوجد أيضًا إعلان يفصل ميزات كاميرا الهاتف Motorola Razr 2019 والتي تتضمن وضع Portrait Mode مع تأثيرات الإضاءة على المسرح، والرؤية الليلية للقطات الملتقطة في البيئات المنخفضة الإضاءة، والرسومات الكاريكاتورية للكاميرات التي يتم عرضها على الشاشة الخارجية للحفاظ على إنتباه الأطفال. الميزة الأخرى المثيرة للإهتمام هي وضع Cinemagraph Mode الذي يسمح بالتحرير الإبداعي الذي يجمع بين الصور الثابتة والعناصر المتحركة.