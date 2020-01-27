شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا قال إيلون ماسك لمنتقدي بناء مصنع Gigafactory في برلين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجاب إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للمخاوف البيئية المتعلقة بالاستخدام المفرط للمياه لبناء مصنع 'Gigafactory 4' الضخم بالقرب من برلين لإنتاج سيارات كهربائية للسوق الأوروبية، قائلاً إن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة، وكانت منظمة BUND (أصدقاء الأرض في ألمانيا) غير الربحية قد اجتمعت بمسؤولي Tesla الأسبوع الماضي لمناقشة التلوث البيئي المحتمل من بناء مصنع Gigafactory المخطط له.

وبحسب موقع TOI فقال "ماسك" في تغريدة له على تويتر: "يبدو أننا نحتاج إلى مسح بعض الأشياء! لن تستخدم تسلا هذا الماء الصافي على أساس يومي، ربما كانت حالة استخدام قصوى نادرة، ولكنها ليست حدثًا يوميًا"، وأضاف "أيضًا، هذه ليست غابة طبيعية" "زرعت لاستخدامها، وسيتم استخدام جزء صغير فقط من أجل مصنع GF4".

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ولعل الموقع الذي سيتم فيه بناء Gigafactory قد أدى إلى الدعوة إلى احتجاجات تتعلق بالمخاوف من أن المنشأة ستستخدم المياه بشكل مفرط وتتسبب في إزالة الغابات من خلال تدمير 300 هكتار من الغابات، وقال "ماسك":" سوف يصنع مصنع Gigafactory في برلين ببناء مركبات باستخدام الطاقة المستدامة، وبالتالي سيكون التأثير البيئي الصافي إيجابياً للغاية! ".

بعد شنغهاي في الصين، اختار ماسك برلين لتكون مقرا لمصنع Gigafactory التالي لـ Tesla، وذلك خارج الولايات المتحدة حيث تخطط الشركة لاستثمار 4 مليارات يورو (4.4 مليار دولار) وإنتاج 150،000 سيارة سنويًا، حيث من المنتظرأن تقوم وحدة برلين بتصنيع سيارات الدفع الرباعي موديل Y، والتي يمكن أن تدخل مرحلة الإنتاج بحلول عام 2021، ويمكن أن توظف الوحدة في البداية 3000 شخص، كما أن عدد الأفراد قد يرتفع إلى 7000.