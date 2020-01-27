تكنولوجيا: Oppo تخطط لدعم إصدارها الأول من الساعات الذكية بميزة ECG

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي نشرت في تقرير على Weibo عن خطط Oppo لإطلاق إصدارها الأول من الساعات الذكية خلال هذا الربع بميزة ECG التي تعمل على إظهار التخطيط الكهربي للقلب.

أكدت شركة Oppo في تصريحات سابقة على خططها لإطلاق إصدارها الأول من الساعات الذكية، والتي تنطلق رسمياً في الربع الأول من 2020، ومن المتوقع أن تأتي ساعة Oppo الذكية بتصميم مستطيل يحاكي تصميم ساعة Mi من شاومي.

ومن المتوقع وفقاً لتصريحات الشركة أن يوفر التصميم المستطيل للساعة الذكية تجربة أفضل للمستخدمين في عرض تفاصيل ومعلومات أكثر على وجه الساعة الذكية.

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وفي تقرير جديد نشر على Weibo أشير إلى أن ساعة Oppo الذكية ستدعم كلاً من ميزة ECG/EKG، لعرض تفاصيل تخطيط القلب ولرصد أي تغير في إيقاع ضربات القلب، وهي من المميزات المتقدمة في الساعات الذكية التي تعمل على دعم المستخدم لتتبع الحالة الصحية بدقة أعلى.

يذكر أن ميزة التخطيط الكهربي للقلب ECG تتوفر بالفعل الآن في بعض الإصدارات من الساعات الذكية، ومنها ساعة ابل الذكية Series 5، إلى جانب ساعة سامسونج Active 2 وأيضاً Amazfit Verge.

ومن المتوقع أن تكشف Oppo قريباً عن موعد إطلاق الساعة الذكية، مع توقعات أن يتم الكشف الرسمي عنها خلال فعاليات مؤتمر Find X2 المرتقب.

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