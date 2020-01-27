تكنولوجيا: هكذا تحمي بريدك الإلكتروني من الاختراق؟

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وبحسب موقع روسيا اليوم، فإن الأمر المهم الآخر الذي ينصح الخبراء باللجوء إليه لحماية البيانات والتواصل بشكل آمن هو الاعتماد على تطبيقات المراسلة الآمنة، والتي منها تطبيق Signal على سبيل المثال، والذي يتصف بميزات أمان عالية، ويعتمد بروتوكولات Signal Protocol للتشفير، التي تؤمن "تشفيرا من طرف إلى طرف" في مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية والرسائل النصية.
ومن التطبيقات الموصى بها من قبل الخبراء حاليا تطبيق iMessages المخصص لهواتف آيفون، وتطبيق Telegram الذي يؤمن خصوصية وتشفيرا كبيرا للبيانات، وتطبيق "واتس آب" الشهير، الذي يوفر ميزة "التشفير من طرف إلى طرف"، ويعمل على مختلف أنواع الهواتف الذكية والحواسب.
والنقطة المهمة التي يجب الانتباه لها قبل استخدام الإنترنت للمراسلة والتواصل هي أمان الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت، إذ يفضل الاعتماد على اجهزة راوتر تنتجها شركات معروفة، واستخدام حواسب وهواتف تدعمها الشركات المصنعة بميزات الأمان، والحرص على استعمال البرامج المضادة للفيروسات وتحديث هذه البرامج باستمرار.
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