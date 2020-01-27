تكنولوجيا: POCO تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف POCO X2 في 4 من فبراير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت علامة POCO التجارية يوم 4 من فبراير للإعلان الرسمي عن هاتف POCO X2 الذي يضم مستشعر Sony IMX686 بدقة 64 ميجا بيكسل، مع نظام تبريد سائل.

تستعد شركة POCO لإطلاق أول هاتف كعلامة تجارية مستقلة عن شاومي يعرف بهاتف POCO X2، وقد نشرت الشركة إعلان تشويقي يوضح بعض مواصفات هذا الإصدار، الذي يأتي بمعدل تحديث مرتفع أشارت إليه الشركة ب”extreme”، لذا من المتوقع أن يتميز بمعدل تحديث 120Hz.

أيضاً من المقرر أن يضم هاتف POCO X2 مستشعر سوني Sony IMX686 بدقة 64 ميجا بيكسل مع مستشعر ثانوي، كما يدعم الهاتف معالج Snapdragon.

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ويضم هاتف POCO X2 نظام تبريد سائل، أيضاً من المتوقع أن يتميز بكاميرة أمامية منبثقة، كما يأتي مستشعر البصمة في الجهة الخلفية من الهاتف.

هاتف POCO X2 يتميز بشاشة LCD، ويأتي بتنقية الشحن السريع، مع منفذ USB C، كما يأتي بمدخل 3.5مم للسماعات، وتشير التوقعات إلى أن الهاتف سيأتي بتصميم من البلاستيك كما في إصدار الشركة الأول POCO F1، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في حدث الشركة الرسمي في 4 من فبراير المقبل.

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