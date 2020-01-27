شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو سمعت عن Tinder فى تحدى Dolly Parton وما تعرفوش.. هنقولك القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت العشرات من مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة خلال الفترة الأخيرة، والتى استطاعت بعضها أن تجذب ملايين من المستخدمين الشباب والفتيات حول العالم، حيث لكل منها هدف مختلف عن غيره، ولعل تطبيق "تندر" هو الفريد من نوعه وكذلك فى فكرته، حيث تدور فكرته على خلق علاقات عاطفية بين الشباب والفتيات من خلال التعارف عن طريق الأبليكيشن، ويتم التسجيل عليه من خلال إدخال حساب فيس بوك الشخصى للفرد، ومن ثم يعمل على تحديد موقع الشخص، ويتيح للمستخدمين التعارف على الأشخاص بناء على الإعجابات والمنطقة الجغرافية، حيث يظهر للمستخدم الأشخاص االمناطق المجاورة لهم، وفى حال أعجب اثنان من المستخدمين ببعضمها يستطيعان الدردشة من خلال التطبيق.

أطلق تطبيق Tinder منذ عام 2012، وبنهاية 2014 استخدم البرنامج ما يقارب 50 مليون مستخدم شهري، بمعدل 12 مليون مطابقة، ويوجد تندر فى 196 دولة حول العالم، ويتوفر التطبيق بـ30 لغة، ويسمح بدخول الشخص عليه بداية من عمر 13 سنة، حيث يوفر لهم الأبليكيشن الأشخاص من نفس العمر، ونفس الاهتمامات، ويحصل الأبليكيشن على هذه المعلومات من خلال حساب المستخدم الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ويمكننا القول إنه أحد أكثر المنصات شهرة حول العالم فى الوقت الحالى.



Tinder

وتساءل الكثير من المصريين حول هذا البرنامج بعد تحدى Dolly Parton، الذى انتشر خلال هذه الأيام على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو عبارة عن جمع أربع صور من حسابات كل فنان على السوشيال ميديا، من المواقع "فيس بوك، إنستجرام، لينكيد إن، وتندر"، ومقارنة اختلاف شكل كل منهم على كل موقع، وقد شارك عدد كبير من النجوم فى هذا التحدى، أبرزهم آسر ياسين، هند صبرى ومايا دياب.



آسر ياسين فى التحدى



مايا دياب فى تحدى Dolly Parton