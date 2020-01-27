شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض 68% لمعدل جمع التطبيقات لبيانات المستخدمين دون إذن.. بفضل IOS 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد لمجلة Digiday الأمريكية أن جمع بيانات الخلفية بواسطة تطبيقات الجهات الخارجية انخفض بنسبة 68 بالمائة منذ بدء إطلاق نظام IOS 13 بهواتف أيفون وأجهزة الأيباد في سبتمبر من العام الماضي، إذ صممت شركة أبل تنبيهات منبثقة تخطر المستخدمين عندما يحاول أحد التطبيقات جمع البيانات أثناء عدم الاستخدام، وعلى الرغم من أن هذه الميزة كانت جزءًا من نظام التشغيل iOS منذ عام 2017، إلا أن أبل قامت مؤخرًا بتوعية المستخدمين بقدراتها.

تم تطوير تحديث IOS 13 على وجه التحديد باستخدام مجموعة كبيرة من ميزات الخصوصية التى ستساعدك فى التحكم فى البيانات التى تتم مشاركتها ومنع التطبيقات من غزو خصوصيتك.

ووجد التقرير أيضًا أن مشاركة البيانات الأمامية، والتي تحدث فقط أثناء فتح التطبيق، انخفضت بنسبة 24 بالمائة، لهذا السبب، فإن العديد من تطبيقات الطرف الثالث تشهد معدلات اشتراك أقل من 50 بالمائة.

Advertisements

وعندما يحاول تطبيق جهة خارجية جمع البيانات، ستظهر النافذة المنبثقة بثلاثة خيارات لاختيار النموذج: "التغيير إلى فقط أثناء الاستخدام" و"السماح دائمًا" و"مرة واحدة فقط".

لقد عرف المستخدمون منذ فترة طويلة أن التطبيقات، خاصة Facebook و Google ، كانت تقوم بجمع المعلومات الشخصية وبيانات الموقع بشكل سري من عدد من التطبيقات الشائعة على الأجهزة، وغالبًا دون علم المستخدمين، ومع ذلك لم يعد تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، يقف على الهامش لمشاهدة ذلك، ففى العام الماضي، أقر كوك قوانين خصوصية صارمة لكل من أوروبا والولايات المتحدة وجدد التزام عملاق التكنولوجيا بحماية البيانات الشخصية، والتي حذر من أنها "تُسلح" ضد المستخدمين.

وقال كوك في المؤتمر الدولي الأربعين لمفوضي حماية البيانات والخصوصية في عام 2018: "معلوماتنا، من الحياة اليومية إلى الشخصية العميقة، يتم تسليحها ضدنا بكفاءة، وكل يوم تتخذ قرارات لا تعد ولا تحصى على أساس ما نعجب به وما نكرهه، أصدقائنا وعائلاتنا، علاقاتنا ومحادثاتنا، رغباتنا ومخاوفنا، آمالنا وأحلامنا".