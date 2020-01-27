شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مطور Vine يطلق تطبيق فيديو جديد لمنافسة TikTok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد دوم هوفمان، المطور المشارك بتطبيق Vine، مرة أخرى بعد فترة من الاختفاء بمنتج جديد مصمم خصيصا لمنافسة TikTok، إذ كشف عن تطبيق فيديو جديد يسمى Byte، وأصبح متاحا الآن للتنزيل على أجهزة iOS و Android، وقالت الشركة فى تغريدة: "أيها الأصدقاء الأعزاء، نعيد اليوم مقاطع الفيديو التى تحتوى على ست ثوانٍ ومجتمع جديد للأشخاص الذين يحبونهم، يطلق عليه بايت وهو مألوف وجديد، ونأمل أن يتردد صداه مع أشخاص يشعرون بأن هناك شيئًا ما مفقودًا".

ومن الواضح أن طريقة عمل تطبيق Byte الجديد ستحاكى عن كثب تطبيق Vine الذى اشتهر بمقاطع الفيديو التى لا تتجاوز مدتها ست ثوان، والذى استحوذ عليه تويتر فى عام 2012 قبل غلقه فى نهاية المطاف فى عام 2017، لكن يستمر تراث Vine حتى اليوم، إذ قام التطبيق باكتشاف عدد من النجوم.

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ويخطط Byte أيضًا لطرح نسخة تجريبية من برنامج مخصص للدفع للمبدعين، إذ قالت الشركة فى تغريدة: "تحتفل بايت بالإبداع والمجتمع، وتعويض المبدعين هو أحد الطرق المهمة التى يمكننا من خلالها دعم الاثنين، وترقبوا المزيد من المعلومات".

ويدخل بايت، الذى كان على وضع الاختبار بيتا للعام الماضى، سوق تطبيقات الفيديو الفيروسية فى وقت ينمو فيه TikTok بسرعة، لكن من غير المعروف ما إذا كانت هذه المحاولة الثانية لإطلاق شبيه لـ Vine ستجذب المستخدمين والمبدعين بعيدًا عن TikTok.

جدير بالذكر حقق تطبيق فاين نجاجا ساحقا عند إطلاقه عام 2012 بفضل فكرته المبتكرة إنذاك، والتى اعتمدت على نشرمقاطع فيديو مختلفة لا تتجاوز مدتها الـ6 ثوانى، كما كان يمكن للمستخدمين مشاركة مثل هذه الفيديوهات ببساطة على خدمات أخرى مثل فيس بوك وتويتر، بالإضافة إلى إعطاء المستخدمين القدرة على تصفح مقاطع الفيديو التى ينشرها مستخدمون آخرون.