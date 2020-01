شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Tetris تعود لمنصتى أندرويد وiOS بعد تخلى EA عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة N3twork عن إطلاق لعبة جديدة من Tetris للهواتف المحمولة، وذلك عقب إعلان شركة EA للألعاب منذ عدة أيام عزمها إنهاء لعبة Tetris الشهيرة في 21 أبريل المقبل، حيث أطلقت شركة N3twork لعبة Tetris المرخصة الجديدة لهواتف أندرويد وiOS وهي بالفعل متاحة حاليا للتنزيل مجانا من متجر جوجل بلاي لهواتف أندرويد، ومتجر آب ستور لهواتف آيفون.

وبحسب موقع polygon الأمريكى فإن لعبة Tetris الجديدة تتيح لما يصل إلى 100 لاعب ممارسة اللعبة معا وذلك على غرار لعبة Tetris Royale، التي تعمل عليها الشركة في الوقت الراهن، ولكنها لعبة بسيطة، لكن على عكس تطبيق EA القديم، فإن تطبيق N3twork يوفر وضع واحد للنسخة التقليدية من اللعبة، إلى جانب عدد من الأشكال البديلة.

لكن في نفس الوقت، نظرا لأن اللعبة مجانية، فهي تأتى بالكثير من الإعلانات، لكن يمكن للمستخدمين الحصول على النسخة المدفوعة من التطبيق وذلك لإزالة الإعلانات نهائيا، الجدير بالذكر أن شركة EA التى كانت تملك ترخيص لعبة EA، كانت قد أطلقت اللعبة لهواتف أيفون في عام 2008 بشكل مدفوع ولكنها لم تكن تضم أي إعلانات، ثم سحبت التطبيق لتطلقه مرة أخرى فى 2011 مع مزايا وأوضاع جديدة، ولكنه هذه المرة تضمن مشتريات داخلية.

