شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سخرية من شعار "قوة الفضاء" الأمريكية على تويتر لتشابهه مع Star Trek والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض شعار "قوة الفضاء" الذى كشف عنه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لموجة من السخرية على موقع تويتر، لتشابهه مع شعار مسلسل "ستار ترك"، إذ نشر ترامب تغريدة يقول بها: "بعد التشاور مع القادة العسكريين العظماء والمصممين وغيرهم، يسرنى أن أقدم الشعار الجديد لقوة الفضاء الأمريكية، الفرع السادس لجيشنا العظيم".

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى فسرعان ما رصد عدد من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعى أوجه التشابه الواضحة بين شعار قوة الفضاء الأمريكية الجديدة، وشعار المسلسل التليفزيونى الشهير "Star Trek"، فوفقًا لمحبى المسلسل الشهير، يحاكى شعار قوة الفضاء الرتبة العسكرية الكبيرة المتمركزة فى الوسط والنجوم المصاحبة لشعار المسلسل الشهير، الذى ظهر لأول مرة فى عام 1966 وتم إنتاج مجموعة من الأفلام على غراره، والتى حققت شعبية كبيرة.



الفرق بين الشعارين

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وفى بيان لصحيفة Business Insider قال متحدث باسم قوة الفضاء إن الشعار الجديد استخدم لأول مرة منذ عام 1942 من قبل القوات الجوية للجيش الأمريكي.

وقال ويليام راسل الرائد فى القوة الجوية فى بيان: "منذ ذلك الحين، كان رمز الدلتا سمة بارزة فى شعارات مجتمع الفضاء العسكري"، مضيفًا أن "ختم سلاح الجو الأمريكى يكرم تاريخ وزارة سلاح الجو الطويل، وسجلها الحافل فى توفير أفضل القدرات الفضائية فى العالم".

وقال ترامب فى حفل التوقيع: "الفضاء هو أحدث ميدان قتال فى العالم، وسط تهديدات خطيرة لأمننا القومى، والتفوق الأمريكى فى الفضاء أمر حيوى للغاية، ونحن قياديون، لكننا لسنا قادرين بما فيه الكفاية، وقريباً جداً، سنقود الكثير".

جدير بالذكر أن الفرع الأخير للجيش الأمريكى نال الكثير من الاهتمام فى وقت سابق من هذا العام، لدرجة تساءل الكثير من الناس عن شكل الزى الرسمي.