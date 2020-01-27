تكنولوجيا: 9 حاجات احذر فعلها على فيس بوك.. هتوديك فى داهية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع كثرة التعرض لوسائل التواصل الاجتماعي، يشعر الكثير منا بأن حياته اليومية غير مكتملة ما لم ينشر شيئًا على فيس بوك، وعندما تنشر شيئًا ما على منصة التواصل، فغالبًا ما تجذب انتباه جميع الأشخاص الموجودين على قائمة الأصدقاء لديك وتتوقع منهم أن يعجبوا ويعلقوا بشيئًا ما على مشاركتك، وقد تجعلك عملية حساب عدد الإعجابات والتعليقات هذه تشعر بالرضا ولكن الواقع قد يكون مختلفًا تمامًا، خاصة إذا كنت لا تجذب الاهتمام المناسب.
ويهدف فيس بوك في المقام الأول أن يكون وسيلة ممتعة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة لكن في نفس الوقت قد يكون سببا في العديد من المشاكل للمستخدم سواء من قبل أفراد العائلة أو حتى من قبل الأغراب، وفيما يلي مجموعة من الأمور التى يجب على المستخدم التوقف عن نشرها والتى يجب ألا يسمح لأي شخص عشوائي بالوصول إليها، والتى نعرضها كما يلي:
- تجنب نشر الكثير من المعلومات الشخصية عنك على فيس بوك
عندما تنشر شيئًا ما على فيس بوك، فراجعه دائمًا وفكر في مقدار المعلومات الشخصية التي تشاركها بالفعل قبل الضغط على زر "النشر"، حيث لا يجب نشر الأشياء التي تقوم بها مع الأصدقاء المقربين أو العائلة أو الزملاء على الإنترنت على الإطلاق، فكر قبل أن تقوم بنشر شيء بصورة عمياء.
- تجنب كتابة منشوراتك بشكل "عام"
إنها فكرة سيئة للغاية أن تبقي كل شيء عامًا في ملفك الشخصي، يتضمن ذلك اسم مدرستك أو كليتك أو حتى مسقط رأسك، أيضًا، يجب عليك إنشاء منشور وجعله مرئيًا للأشخاص الذين يمكنهم الاتصال به فقط، ليس كل شخص في قائمة الأصدقاء لديك بحاجة إلى رؤية كل ما تنشره.
- تجنب مشاركة تفاصيل منزلك وعنوانك ومواعيد العمل
قد تبدو المعلومات مثل عنوان منزلك وتوقيت المكتب وتفاصيل أخرى من هذا القبيل روتينية، لكن عليك الامتناع عن مشاركة مثل هذه المعلومات على فيس بوك، ولا حتى أثناء التعليق للنشر، حيث يمكن أن تكون هذه المعلومات منجمًا ذهبياً لمطارديك، وقد تتسبب في وقوع الكثير من الحوادث إليك.
- تجنب مشاركة الصور الخاصة بأطفالك
من الأفضل أن تبقي أطفالك بعيدًا عن حسابك على فيس بوك، ولكن إذا كنت ترغب في نشر صور عائلية، فعليك دائمًا التحقق مما إذا كنت تضم تفاصيل كثيرة جدًا أم لا، وتشمل هذه الأشياء ما يحب أطفالك تناوله، ومعلومات حول مدرستهم، وتوقيت ذهابهم وعودتهم إليه، وما إلى ذلك، حيث يبحث الملاحقون دائمًا عن معلومات شخصية كهذه.
- تجنب التفاخر بثروتك على فيس بوك
إذا اشتريت سيارة جديدة، أو فزت بمبلغ من المال، أو قمت ببعض الاستثمارات الكبرى، فاحرص دائمًا على الحفاظ على أموالك خاصة، حيث يمكن أن يكون نشرها على فيس بوك آثارًا لم تفكر بها.
- الإساءة إلى شخص ما لفظيا
لا تسيئ أبدًا أي شخص لفظيًا على فيس بوك أو تكتب كلمات مسيئة، حيث يمكن للأخرين الحصول على لقطات شاشة واستخدامها ضدك لاحقًا.
- تجنب مشاركة الوثائق الرسمية الخاصة بك
توجد مشكلة أخرى وهي مشاركة صور المستندات الشخصية مثل جواز السفر والشهادات والدرجات، وما إلى ذلك، هذه ملفات شخصية ومن الأفضل إبعادها عن وسائل التواصل الاجتماعي، أيضًا، فليس من الجيد نشر صور لتذاكر الطيران الخاصة بك على فيس بوك عند بدء عطلتك.
- لا تسمح لأي شخص بعمل "تاج" لك في الصور
كذلك فإن علامات الإشارة فى الصور هي مشكلة أخرى على فيس بوك، لذلك قم دائمًا بمراجعة الإعدادات وعدم السماح لأي شخص وكل شخص بوضع علامة على فيس بوك.
- محو الأصدقاء الذين لم تتواصل معهم منذ فترة
مرارًا وتكرارًا، قم بمراجعة ملفك الشخصي على فيس بوك للتحقق مما إذا كان شخصًا ما يحتاج إلى أن يكون على قائمة أصدقائك على فيس بوك أم لا، إذا لم تتحدث إلى شخص ما منذ سنوات أو أعجبت بمشاركاته على فيس بوك، فهناك سبب قليل للغاية وراء سبب رغبتك في الاتصال معه.
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