كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| “AURA Band ” سوار ذكي جديد يمكنه قياس كتلة الجسم ومستويات الرطوبة وغيرها الكثير

متابعة-سنيار: تقدم التكنولوجيا المزيد لمساعدتنا لتتبع صحتنا، وعلى مر العقود، تمتعنا بإمكانية وصول موسعة إلى المقاييس الرقمية ومقاييس ضغط الدم المنزلية لمراقبة الوزن وضغط الدم.

وقد تم الكشف عن جهاز جديد يأخذ اللياقة البدنية في المنزل خطوة كبيرة أبعد، وهو عبارة عن سوار ذكي ينسق مع هاتفك المحمول لتتبع مستويات الدهون في الجسم ومستويات الترطيب، كما يمكنه اكتشاف التغيرات في التنفس والنبض والكشف عن خطر قصور القلب.

يستخدم السوار عجزا حيويا لإجراء فحص سريع لتكوين الجسم لقياس كتلة الدهون والعضلات، فرغم أن وزنك يمكن أن يوفر لك فكرة تقريبية عن لياقتك البدنية، إلا أنه لا يزال بإمكانك الحصول على مستويات دهنية غير صحية، حتى وإن كنت لا تعاني من وزن زائد.

العديد من الرياضيين المحترفين، على سبيل المثال، يندرجون ضمن فئة الوزن الزائد على الرسوم البيانية لمؤشر كتلة الجسم، على الرغم من أنهم يتمتعون بمستوى عالٍ من اللياقة البدنية.

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يؤثر الترطيب أيضا على صحتك العامة بشكل كبير، حيث يفشل الكثير من الناس في شرب كمية كافية من الماء، على الرغم من أن حملات التوعية تطلب منا أن نستهلك أكثر.

فقد تعتقد خطأ أنك لست بحاجة إلى الكثير إذا كنت لا تمارس الرياضة، ولكنك تفقد حوالي كوب من الماء كل يوم بمجرد التنفس، ويمكن أن يؤدي الجفاف إلى تقلصات في العضلات ومشاكل في القلب والأوعية الدموية.

يقيس السوار أيضا وظائف الرئة، مما يجعله أداة قيمة للمرضى الذين يعانون من مرض الرئة الانسداد الرئوي المزمن.

يوفر السوار الذكي الجديد الأمل لأولئك الذين يعيشون مع حالة صحية مزمنة تتطلب مراقبة روتينية، كما يوفر رؤية قيمة، حتى لو كنت تعتقد أنك بصحة جيدة – مما يتيح لك طلب المساعدة في وقت مبكر.

سوار “AURA Band “متاح للطلب المسبق مقابل 99 دولار.