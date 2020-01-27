فاطمة أيت طالب - دبي - بناءً على دراسة جديدة من bestseocompanies، فإن علامة البلايستيشن التجارية تمتلك العدد الأكبر من العشاق الأوفياء، و أكدت الدراسة التي شملت أكثر من ألف شخص أن نسبة مُعجبي البلايستيشن الأوفياء قد وصلت إلى 40.7%. و فيما يتعلّق ببقية الشركات، فقد أتى الإكس بوكس في المركز الثاني بنسبة 31% من الأصوات، ثم أتت شركة ننتندو في المركز الثالث بواقع 30.7%.
الدراسة قالت أن واحدًا من كل 3 أشخاص قال أنه ينوي شراء Playstation 5، بينما ينوي واحد من كل 4 أشخاص اقتناء Xbox Series X، إلا إنّ 8% فقط من الأشخاص يُريدون شراء الجهازين معًا.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة جديدة تؤكد أن علامة بلايستيشن تحظى بأكبر عددٍ من المُعجبين في ألعاب الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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