فاطمة أيت طالب - دبي - تتحضر شركات سوني للتسلية التفاعلية و مايكروسوفت لطرح الجيل الجديد من أجهزة ألعاب الفيديو المنزلية في موسم أعياد العام الحالي 2020، و ذلك عن طريق كل من Playstation 5 و Xbox Series X، إلا ان المعلومات تبقى شحيحة في الوقت الحالي عن الجهازين.
و على أية حال، فقد أشار استطلاعٌ جديدٌ من مؤتمر مطوري الألعاب السنوي لهذا العام Game Developers Conference، و ضمن عينة تصويت ضمت أكثر من 4 آلاف مطور، بأن أكثر من 10% من هؤلاء المطورين يعملون بالفعل و منذُ الآن على ألعاب لهذه الأجهزة، إلا أن 5% فقط أكدوا بأن ألعابهم ستكون مُخصصة فقط لأجهزة الجيل الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر استطلاع يؤكد أن 10% من المطورين يعملون على ألعاب للجيل الجديد من الأجهزة المنزلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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