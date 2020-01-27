MSI تؤكد: لن تحصل جميع بطاقات Radeon RX 5600 XT الرسومية على تحديث الذاكرة

فاطمة أيت طالب - دبي - أشارَ تقريرٌ سابقٌ نقلناه عن techpowerup أن شركة AMD ستقوم برفع ترددات بطاقتها الرسومية القادمة Radeon RX 5600 XT و التي تسوقها الشركة كبطاقة مثالية لدقة عرض 1080P، و ذلك عن طريق تحديثٍ للـBios سيرفع التردد الأساسي للبطاقة و التردد لتقنية الدفع (Boost) ليصل حتى 1750 ميغاهرتز مع زيادة بسيطة في استهلاك الطاقة الكهربائية من 150 إلى 160 واط. بالإضافة إلى ذلك فإن التحديث سيرفع سرعة الذاكرة من 12 غيغابيت في الثانية إلى 14 غيغابيت في الثانية.

رغم ذلك، شركة MSI قد أكدت بأنه لن تتمكن جميع بطاقات Radeon RX 5600 XT من الحصول على هذا التحديث عن طريق الـBios، و السبب في هذا أن البطاقات خضعت إلى الاختبارات للعمل بسرعة 12 غيغابيت في الثانية، أما أكثر من ذلك فقد يؤثر على استقرار عملها، إلا أن البطاقات الأفضل و التي تستعمل أفضل المكونات ستتمكن من ذلك.

بطاقات RX 5600 XT Gaming و RX 5600 XT Mech لن تحصل على التحديث، إلا أن بطاقات Gaming X و Mech OC و Gaming Z ستتمكن من الحصول على التحديث.