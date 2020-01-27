فاطمة أيت طالب - دبي - Tencent هي ليست فقط شركة اتصالات عملاقة إلا أنها أيضًا تملك أحد أضخم الأقسام الترفيهية في العالم و بعائدات تُقدر بنحو 20 مليار دولار سنويًا في هذا المجال. Tencent تواصل تعزيز نفوذها في مختلف الأسواق العالمية و ها هي تُقدم عرضًا للاستحواذ الكامل على شركة Funcom، و هي الشركة التي قامت بإنتاج ألعاب فيديو مبنية على سلسلة كونان البربري الشهيرة.
و تملك Tencent بالفعل 29% من أسهم Funcom، كما يتمتع الطرفان بعلاقة عمل إيجابية، حيثُ أشاد Rui Casais الرئيس التنفيذي لشركة Funcom بالعلاقة بين الطرفين، و ذكر بأن هذه الصفقة ستُساهم في دعم Funcom و دفعها إلى مستويات أعلى.
كانت هذه تفاصيل خبر Tencent تسعى للاستحواذ على شركة Funcom لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.