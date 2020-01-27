Tencent تسعى للاستحواذ على شركة Funcom

فاطمة أيت طالب - دبي - Tencent هي ليست فقط شركة اتصالات عملاقة إلا أنها أيضًا تملك أحد أضخم الأقسام الترفيهية في العالم و بعائدات تُقدر بنحو 20 مليار دولار سنويًا في هذا المجال. Tencent تواصل تعزيز نفوذها في مختلف الأسواق العالمية و ها هي تُقدم عرضًا للاستحواذ الكامل على شركة Funcom، و هي الشركة التي قامت بإنتاج ألعاب فيديو مبنية على سلسلة كونان البربري الشهيرة.

و تملك Tencent بالفعل 29% من أسهم Funcom، كما يتمتع الطرفان بعلاقة عمل إيجابية، حيثُ أشاد Rui Casais الرئيس التنفيذي لشركة Funcom بالعلاقة بين الطرفين، و ذكر بأن هذه الصفقة ستُساهم في دعم Funcom و دفعها إلى مستويات أعلى.