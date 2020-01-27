Disney تُغلق استوديو Fogbank Entertainment و تسرح موظفيه

فاطمة أيت طالب - دبي - أشار تقريرٌ جديدٌ على الشبكة إلى أن شركة Disney قد قامت بإغلاق استوديو تطوير الألعاب للهواتف الذكية Fogbank Entertainment في سان فرانسسكو و تسريح موظفيه الذين يصل عددهم إلى 60 موظفًا، و قد جاءت الإشارة إلى ذلك من خلال تدوينة موجهة إلى لاعبي Storyscape، و أنه لن يعود بمقدورهم شراء محتويات إضافية في اللعبة منذ الثالث من فبراير القادم.
و قد ذكرت الشركة سابقًا أنها تعتزم الانسحاب من تطوير ألعاب الفيديو بكونها لم تحقق نجاحات كبيرة في هذا المجال، و على صعيدٍ آخر فقد حققت الشركة نجاحات أكبر عن طريق العناوين التي قامت بترخيصها للشركات المتخصصة في تطوير ألعاب الفيديو عبر السنوات.
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