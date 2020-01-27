شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن نسخة معاد تدويرها من هاتفى أيفون XS و XS Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة أبل مؤخرا وبشكل رسمي برنامج جديد لبيع إصدارات هواتف أيفون XS و XS Max المعاد تجديدها، وذلك لأول مرة منذ إصدارهم فى سبتمبر 2018، حيث تتوفر الطرازات المعاد تجديدها في عدد من الألوان هي الرمادي والفضي والذهبي، وذلك بمساحة 64 أو 256 أو 512 جيجابايت، ويمكن للمستخدمين الحصول علي هذه النسخ من خلال متجر أبل عبر الإنترنت، وذلك بحسب موقع zdnet الأمريكى.

هى هواتف آيفون عادية تماما، ولكنها فى الغالب معاد تصنيعها مرة أخرى، مثل الهواتف التى يجرى إعادتها إلى منافذ شركة أبل أو منافذ الصيانة، لتسترده الشركة المصنعة نتيجة بعض العيوب التقنية أو الصناعية، ليستبدله العميل بهاتف جديد، فيما تقوم الشركة بإعادة إصلاح الهاتف مرة أخرى وإخضاعه لعدد من الاختبارات، ثم تقوم بعرضه فى الأسواق مرة أخرى، مع طرحه بضمان جديد.

هى الهواتف التى تطلقها الشركة لأول مرة، فى خط الإنتاج ولا يوجد بها أى عيب أو خطأ فى الصناعة، ويمكن شراؤه بشكل مباشر من متاجر التجزئة أو من منافذ أبل، ولم يسبق أن قامت الشركة بإجراء أى تعديل أو تغيير عليه فى أجزائه الداخلية المختلفة.

يعد نوعا هواتف الآيفون هواتف جديدة من الشركة لا تضم أى عيوب، لكن يبقى الفارق الوحيد بين النسختين هو أن نسخة Refurbished قد تم استخدامها مسبقا من قبل شخص آخر، ثم تم ردها إلى الشركة والتى قامت بدروها بإعادة تصنيعها وتعديلها وإطلاقها مرة أخرى، لتبدو كهاتف جديد تماما من قبل الشركة خاليا من العيوب.

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iPhoneXS بمساحة 64 جيجابايت يأتى بسعر 699 دولارا.

iPhoneXS بمساحة 256 جيجابايت يأتى بسعر 829 دولارا.

iPhone XS بمساحة 512 جيجابايت يأتى بسعر 999 دولارا.

iPhoneXS Max بمساحة 64 جيجابايت يأتى بسعر 799 دولارا.

iPhoneXS Max بمساحة 256 جيجابايت يأتى بسعر 929 دولارا.

iPhoneXS Max بمساحة 512 جيجابايت يأتى بسعر 1099 دولارا.