شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يسعى لتهدئة مخاوف المياه فى مصنعه الجديد بعد الاحتجاجات فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت مجموعة من السكان المحليين في المنطقة التى سيقام عليها مصنع "تسلا" الجديد فى ألمانيا، احتجاجات منذ عدة أيام، على خلفية إزالة 740 فدانًا من الغابات من أجل هذا المصنع، والذى سينتج ما يصل إلى 500000 سيارة سنويًا، فالأرض وحدها ستبلغ تكلفتها 45.36 مليون دولار، وسيوظف المصنع ما يصل إلى 12000 شخص.

ووفقا لرويترز فإن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، يسعى إلى تهدئة المخاوف البيئية المتعلقة بمصنع شركة صناعة السيارات الكهربائية المخطط له فى ألمانيا، قائلًا إن المصنع سوف يستخدم كميات أقل من المياه مقارنة بالتقدير الأصلى.

وكانت الشركة الأمريكية قد ذكرت في وثائق التخطيط أن المصنع سيحتاج إلى 372 متر مكعب من المياه من شبكة مياه الشرب العامة فى الساعة، مما أثار احتجاجات السكان المحليين فى وقت سابق من هذا الشهر.

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وتابع ماسك: "يبدو أننا نحتاج إلى مسح بعض الأشياء.. لن تستخدم تسلا هذا الماء الصافى بشكل يومى.. ربما كانت حالة استخدام نادرة، ولكنها ليست حدثًا يوميًا".

فيما يتعلق بقضية بيئية أخرى، أشار ماسك إلى أن جزءا صغيرا فقط من الغابة على العقار الذي اشترته تسلا في ضواحي برلين سيتم قطعه لإنشاء المصنع المخطط له.

وأعلنت شركة صناعة السيارات الأمريكية عن خططها في نوفمبر الماضى لبناء أول مصنع أوروبى للسيارات في جروينهايد بولاية براندنبورج الشرقية.

ورحب السياسيون والنقابات ومجموعات الصناعة بهذه الخطوة، قائلين إنها ستوفر فرص عمل للمنطقة، لكن الجماعات البيئية أثارت مخاوفها وحذرت جمعية مياه براندنبورج من مشاكل واسعة النطاق وخطيرة تتعلق بإمدادات مياه الشرب والتخلص من مياه الصرف.