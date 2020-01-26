شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: %14 من تطبيقات متجر أندرويد تناقض نفسها فى سياسة جمع البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت مجموعة من الباحثين أداة جديدة تعرف بـ PolicyLint، وذلك لتحليل اللغة المستخدمة في سياسات الخصوصية الخاصة بما يصل إلى 11430 تطبيقًا من تطبيقات أندرويد في متجر جوجل بلاي الرسمي، وذلك من أجل إثبات أن هناك عددًا كبيرًا من تطبيقات أندرويد المدرجة في متجر جوجل تحتوي على لغة متناقضة في سياسات الخصوصية الخاصة بها فيما يتعلق بممارسات جمع البيانات.

وبحسب موقع zdnet الأمريكى فقد وجد الباحثين أن حوالى 14.2% من التطبيقات يحتوي على سياسة خصوصية متناقضة حول جمع البيانات، وتتضمن الأمثلة سياسات الخصوصية التى تنص في أحد الأقسام على أنها لا تجمع البيانات الشخصية، وتناقض نفسها في الأقسام التالية، حيث تشير إلى أنها تجمع رسائل البريد الإلكتروني أو أسماء العملاء.

ورغم أن فريق البحث لم يتمكن من تحديد نية صانع التطبيق في استخدام عبارات متناقضة في سياسة الخصوصية الخاصة به، إلا أن الباحثين يشعرون أن الغرض الأساسي هو تضليل المستخدمين إذا فكروا في قراءة السياسات، كما اكتشفوا أيضًا دليلًا على عكس ذلك، حيث عثر فريق البحث على 59 تطبيقًا يستخدم خدمات عبر الإنترنت لإنشاء سياسة خصوصية تلقائية، وكشفت نظرة أعمق على الخدمات عبر الإنترنت أن البيانات المتناقضة ذاتياً كانت جزءًا من القالب نفسه، وليس إضافة من صانع التطبيق.

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فيما قال Benjamin Andow، من شركة IBM Research وأحد مؤلفي الدراسة: أعتقد أننا وجدنا أربعة أو خمسة قوالب مختلفة، ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من سياسات الخصوصية الأخرى كانت فريدة لكل تطبيق، ولا يبدو أنها نتيجة خدمات عبر الإنترنت لإنشاء سياسة خصوصية تلقائية.

وقال فريق البحث: إن صناع التطبيقات هؤلاء عرضة لغرامات من هيئات مراقبة الخصوصية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وكجزء من عملية التحقق من دقة أداة PolicyLint، أخذ فريق البحث أيضًا عينة من 510 سياسة خصوصية مع عبارات متناقضة وتحققوا من صحتها يدويًا، وبالنظر إلى أن هذه العملية تضمنت تحليلًا دقيقًا لسياسة التطبيق بالكامل، فقد نبه فريق البحث صانع التطبيق حول سياسة الخصوصية غير الدقيقة.

كذلك فمن بين 510 تطبيقات وجد فريق البحث بريد إلكتروني للتواصل مع 260 مطورًا، وجرى تنبيههم عبر البريد الإلكتروني، ومن أصل 260 مطورًا، تلقى 244 مطورًا البريد الإلكتروني، بينما كان هناك 16 بريد إلكتروني غير صالح أو غير قابل للوصول، ومن بين 244 رسالة بريد إلكتروني أرسلوها، تلقى الباحثون 11 ردًا فقط، وصحح ثلاثة مطورين فقط سياساتهم.