تكنولوجيا: مراجعة للحاسب الألترابوك ASUS ZenBook S13: أنيق وقوي!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Asus حاسب الألترابوك ZenBook S13 v ويعتبر هذا الحاسب واحد من أجمل الحاسبات من فئة الألترابوك لعام 2019. ويتوفر الحاسب بلون واحد فقط وهو لون أنيق ومميز للغاية وهو الأزرق الجليدي Utopia Blue، ويضم من الداخل أبرز وأفضل الميزات الحديثة التي قد تراها على الإطلاق.

إليكم مراجعة للحاسب الألترابوك ZenBook S13:

التصميم

يأتي الحاسب المحمول بتصميم أنيق ومميز للغاية، بدءًا من لونه الجذاب (الأزرق الجليدي Utopia Blue) حتى وزنه وسماكته. فيأتي الحاسب بحجم 13.9 بوصة ووزن 1.1 كجم وأبعاد 316 × 195 × 12.9 ملم، وهو يعتبر أصغر بنسبة 12.5% مقارنةً بالإصدارات السابقة التي رأيناها والتي جاءت بشاشة 13.9 بوصة.

لقد تم تصنيع الحاسب بالكامل من الألمنيوم، ونتيجة لذلك، فإن التصميم أصبح أكثر قوة وصلابة. كما أن عملية رفع غطاء الحاسب أصبحت أكثر سهولة وسلاسة، إذ انه عند رفع الغطاء يتم رفع الجهاز بعض الشيء وهذا من شأنه أن يكون مفيد في مسألة التهوية والكتابة على لوحة المفاتيح.

يحتوي الحاسب على ثلاثة منافذ من الجيل الثاني من USB 3.1 ، مع منفذين من نوع USB-C و USB-A القياسي. وتدعم جميع منافذ USB-C الشحن السريع ونقل البيانات ودعم عرض الشاشات الخارجية. كما يوجد أيضًا قارئ بطاقة ذاكرة microSD، ومقبس 3.5 ملم ومنفذ شاشة HDMI. وعلاوةً على ذلك، يحتوي جهاز ZenBook S13 على قطعة خارجية مجانية والتي توفر جميع المنافذ التي قد تحتاجها.

الشاشة

يأتي حاسب ZenBook S13 بشاشة رائعة بكل المقاييس، إذ تأتي الشاشة من نوع NanoEdge بدون إطار من جميع الجوانب من الحافة إلى الحافة وتغطي هيكل الحاسب بنسبة 97%.

يبلغ حجم الشاشة 13.9 بوصة مع سُمك 2.5 ملم ودقة 1080 بكسل مما يمنحك تجربة مشاهدة غامرة من ناحية زوايا الرؤية ومسألة ودرجات الألوان مع نسبة السطوع تبلغ 400+ nits.

لوحة المفاتيح والفارة

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يتميز الحاسب المحمول بتصميم الـ ErgoLift مع لوحة المفاتيح وهو عبارة عن تحفة هندسية مصممة لإمالة لوحة المفاتيح تلقائيًا إلى وضع الكتابة الأكثر راحة. أما عن منطقة الفارة، فهي مدمجة بالزر الأيمن والأيسر وتعمل بسلاسة ونعومة.

الصوت

يوفر الحاسب قدرات صوتية فائقة وذلك بسبب تعاون فريق ASUS Golden Ear مع متخصصي الصوت Harman Kardon لإنتاج الجيل التالي من تقنية ASUS SonicMaster Premium الصوتية، مما ينتج عن ذلك نتائج مذهلة.

ويحتوي جهاز ZenBook S13 على مكبرات صوت الستريو عالية الجودة وتأثيرات صوتية محيطية رائعة، كما يضمن مكبر الصوت الذكي الخاص بالجهاز الحد الأقصى لحجم الصوت مع الحد الأدنى من التشويش للحصول على صوت قوي وخالي من التشويش.

الأداء

يدعم الجهاز الجيل الثامن من معالج Core i7 من إنتل مع ذاكرة 16 جيجابايت رام، ودعم ذاكرة تخزين داخلية فائقة السرعة تصل إلى 1 تيرابايت من نوع PCIe® x4 SSD، ونتيجة لذلك، يقوم الحاسب بإنجاز المهام بأسرع وقت ممكن وبكفاءة عالية دون أي مشاكل.

وعلاوةً على ذلك، يوفر الجهاز كرت شاشة متصل MX150 من إنفيديا والذي يضمن لك أداء سلس ومرن خالي من العيوب مع ترميز مقاطع الفيديو. كما يتم تشغيل الحاسب عبر نظام تشغيل Windows 10 Home والذي يوفر أداء رائع مع جميع المهام اليومية.

البطارية

يستخدم جهاز ZenBook S13 بطارية قوية ذات سعة عالية تبلغ 50 واط، وتوفر البطارية حوالي 10 ساعات مع الاستخدام العادي وتصفح الإنترنت، وتتيح لك تقنية الشحن السريع شحن البطارية حتى 60% في أقل من 49 دقيقة.

السعر

يتوفر الحاسب بسعر 6999 ريال سعودي في السوق السعودي.

0.00 يعتبر حاسب ZenBook S13 من أفضل الحواسب التي أنتجتها شركة Asus لهذا العام، فهو يجمع بين التصميم الأنيق المذهل والأداء السلس والبطارية القوية. 9.5/10 الإيجابيات تصميم مذهل ونحيف

تصميم ErgoLift العبقري مع لوحة المفاتيح

عمر بطارية قوي

أداء سلس

نظام تهوية جيد. السلبيات حواف حادة إلى حد ما

لا يوجد دعم لمنفذ Thunderbolt 3

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