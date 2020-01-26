كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة موتورولا لإصدار نسخة 5G من هاتفها القابل للطي Razr، ومع ذلك، من المتوقع أن يكون الهاتف حصري للصين فقط.
وحسبما ورد، يقال إن الهاتف سيتم عرضه في معرض التصميم الصناعي الصيني في ووهان بالصين، والذي سينعقد في نهاية شهر مارس.
من غير المحتمل أن يتوفر الهاتف خارج نطاق الصين، ولكن كما هو الحال دائمًا مع الهواتف الذكية، قد يتغير ذلك الأمر في المستقبل.
يستخدم Motorola Razr حاليًا معالج Snapdragon 710، وهو لا يدعم نطاق شبكة الجيل الخامس، لذا سوف يتعين على الشركة إضافة شريحة Snapdragon 765G مع الإصدار الداعم للـ 5G.
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: موتورولا تخطط لإصدار هاتف Motorola Razr بدعم 5G لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.