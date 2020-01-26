تكنولوجيا: موتورولا تخطط لإصدار هاتف Motorola Razr بدعم 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة موتورولا لإصدار نسخة 5G من هاتفها القابل للطي Razr، ومع ذلك، من المتوقع أن يكون الهاتف حصري للصين فقط.

وحسبما ورد، يقال إن الهاتف سيتم عرضه في معرض التصميم الصناعي الصيني في ووهان بالصين، والذي سينعقد في نهاية شهر مارس.

من غير المحتمل أن يتوفر الهاتف خارج نطاق الصين، ولكن كما هو الحال دائمًا مع الهواتف الذكية، قد يتغير ذلك الأمر في المستقبل.

يستخدم Motorola Razr حاليًا معالج Snapdragon 710، وهو لا يدعم نطاق شبكة الجيل الخامس، لذا سوف يتعين على الشركة إضافة شريحة Snapdragon 765G مع الإصدار الداعم للـ 5G.

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