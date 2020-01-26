تكنولوجيا: إستقصاء: اهتمام مطوري الألعاب بأجهزة سوني ومايكروسوفت أكثر من باقي المنصات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن يتم إطلاق الأجيال الجديدة من أجهزة الألعاب الخاصة بكل من سوني ومايكروسوفت خلال هذا العام. ووفقًا للاستقصاء السنوي الجديد لـ GDC، من المرجح أن يعمل المطورون على ألعاب جديدة لـ PlayStation 5 أو Xbox Series X (المعروف سابقًا باسم Project Scarlett) أكثر من خدمات بث الألعاب مثل Google Stadia و Project xCloud.
يعد البث المباشر من أهم الأشياء الخاصة بعالم الترفيه في الوقت الحالي، فمع انتشار منصات بث مثل Netflix و Hulu و HBO Go و Disney+ و Amazon Prime Video، أصبحت خدمات البث شيء أساسي للعديد من المستخدمين. وتقدم كل منصة عروضها الخاصة من المحتوى الفريد أو الحصري لجذب المشتركين.
ومع ذلك، في عالم الألعاب، لم تتوفر هذه الخدمات بعد. وعند سؤال المطورين عن المشاريع الحالية التي يتم تطويرها على النظام الأساسي، قال 11 بالمائة منهم أنهم يقومون بتطوير ألعاب خاصة بـ PS5، في حين قال 9 بالمئة انهم يطورون ألعاب لـ Xbox Series X.
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