Intel تُعلن عن عائدات قياسية للربع الأخير من 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية Intel عن عائدات مالية ضخمة للربع الأخير من العام الماضي 2019، و وصلت إيرادات الشركة إلى 20.2 مليار دولار، أعلى بنسبة 8% من نفس الربع للعام 2018، و هو رقم قياسي للشركة. و وصلت عائدات العام كاملًا إلى 72 مليار دولار.

و حقق قسم الحوسبة للعملاء أعلى عائدات للشركة في الربع الرابع من 2019 و بقيمة تجاوزت 10 مليار دولار، و أتى بعد ذلك قسم مراكز البيانات، و الذي جلب عائدات تتجاوز 7 مليار دولار، فيما حقق قسم حلول الذاكرة 1.2 مليار دولار، أما قسم الحلول البرمجية فقد تجاوزت عائداته 500 مليون دولار.