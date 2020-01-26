Intel تُعلن عن عائدات قياسية للربع الأخير من 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية Intel عن عائدات مالية ضخمة للربع الأخير من العام الماضي 2019، و وصلت إيرادات الشركة إلى 20.2 مليار دولار، أعلى بنسبة 8% من نفس الربع للعام 2018، و هو رقم قياسي للشركة. و وصلت عائدات العام كاملًا إلى 72 مليار دولار.
و حقق قسم الحوسبة للعملاء أعلى عائدات للشركة في الربع الرابع من 2019 و بقيمة تجاوزت 10 مليار دولار، و أتى بعد ذلك قسم مراكز البيانات، و الذي جلب عائدات تتجاوز 7 مليار دولار، فيما حقق قسم حلول الذاكرة 1.2 مليار دولار، أما قسم الحلول البرمجية فقد تجاوزت عائداته 500 مليون دولار.
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