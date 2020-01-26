Jerrest West يُغادر Netflix و ينضمّ إلى فريق عمل Xbox

فاطمة أيت طالب - دبي - من خلال Linkin تم التأكيد بأن Jerrest West نائب رئيس التسويق لدى Netflix قد انضم إلى شركة مايكروسوفت ليعمل بوظيفة إداري التسويق للإكس بوكس بعد أن قضى 7 سنوات هناك، و يُذكر بأن ويست قد عمل قبل ذلك لمدة 6 سنوات مع قسم الإكس بوكس نفسه إذ كان أحد المسؤولين عن الحملة الترويجية الضخمة التي حصلت عليها لعبة Halo 3، وصولًا إلى إطلاق الكينكت قبل أن يُغادر الشركة.
ويست كان يعمل على خطط التسويق في مناطق أوروبا و الشرق الأوسط و ساعد على تأسيس فريقٍ تجاوز حجمه 200 موظفًا، و إطلاق Netflix في أكثر من 30 دولة، و هو حامل لشهادة الماستر في الإدارة الدوليّة من Thunderbird.
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