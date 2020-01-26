شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موقع إباحي يسرب البيانات الشخصية لآلاف من عملائه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرب موقع إباحي شهير للرسائل النصية الآلاف من صور جوازات السفر ورخص القيادة الخاص ببعض الموديلز والعاملين في مجال الجنس ممكن يكسبون عمولات عبر الموقع، حيث قام الموقع الشهير الذي يقع مقره في أريزونا، بتخزين أكثر من 11000 مستند هوية على مجموعة تخزين مكشوفة من Amazon Web Services (AWS)، بما في ذلك جوازات السفر ورخص القيادة وأرقام الضمان الاجتماعي، دون كلمة مرور.

وبحسب موقع techcrunch الأمريكى فتقول الشركة على موقعها على الإنترنت إنها تستخدم هذه المستندات للتحقق من أعمار "الموديلز"، وتحتوى معظم وثائق الهوية المكشوفة على معلومات شخصية، مثل الأسماء وعناوين المنازل وتواريخ الميلاد والقياسات الحيوية وصورها.

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وعلى الرغم من أن معظم البيانات جاءت من نماذج في الولايات المتحدة، فقد تم توفير بعض الوثائق من قبل العمال في كندا والهند والمملكة المتحدة، فيما يتيح الموقع للعارضات والعاملات بالجنس كسب المال من خلال تبادل الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو المدفوعة للمستخدمين، فيما تحتوى قاعدة البيانات المسربة على أكثر من 100000 صورة ومقاطع فيديو تم إرسالها واستقبالها من خلال الموقع.

ولم يتضح على الفور من الذي يملك ذاكرة التخزين، فيما طلب موقع TechCrunch من شركة Fidus Information Security التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، والتي تتمتع بخبرة في اكتشاف البيانات المكشوفة وتحديدها، المساعدة.

ويأتي هذا الفاصل الأمني ​​بعد أسبوع من اكتشاف الباحثين مخبأً مشابهًا لمعلومات شخصية حساسة للغاية للعاملين في مجال الجنس على موقع ويب كاميرا ويب للبالغين، حيث تم تخزين أكثر من 850،000 مستند بشكل غير آمن في خمة تخزين آخري غير محمية.