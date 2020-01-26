مواصفات معالجات Qualcomm المتوسطة الجديدة لعام 2020

اعلنت شركة Qualcomm عن مجموعة معالجات جديدة في الفئات المتوسطة و الإقتصادية. الفئات snapdragon 400 و snapdragon 600 و snapdragon 700 هي فئات غير عليا تصدر للاجهزة بالأسعار الأقل. و قد اعلنت الشركة عن معالج جديد لكل فئة من الفئات الـ3. بمواصفات و مميزات عديدة فإن المعالجات الجديدة ستكون جاهزة لعام 2020 و اجهزة 2020 بشكل جيد. فلنناقش هذا الأمر قليلاً

مواصفات معالجات Qualcomm الجديدة

المعالج Qualcomm Snapdragon 720 G Qualcomm Snapdragon 662 Qualcomm Snapdragon 460 دقة التصنيع 8 نانو متر 11 نانو متر الأنوية 2×2.3GHz Kyro 465 Gold (A73) 6×1.8GHz Kyro 465 Silver (A55) 4×2.0GHz Kyro 260 Gold (A73) 4×1.8GHz Kyro 260 Silver (A53) 4×1.8GHz Kyro 240 Gold (A73) 4×1.8GHz Kyro 240 Silver (A53) معالج الرسوميات Adreno 618 Adreno 610 الكاميرات كاميرا 192MP / 48MP وحيدة كاميرا 25MP + 16MP مزدوجة كاميرا 192MP / 48MP وحيدة كاميرا 16MP + 16MP مزدوجة كاميرا 48MP وحيدة كاميرا 16MP + 16MP مزدوجة تصوير الفيديو [email protected] [email protected] [email protected] تقنية ذاكرة الوصول العشوائي 2x LPDDR4x @1866MHz أقصى مساحة لذاكرة الوصول العشوائي 8GB دعم 5G لا اتصال LTE مودم Snapdragon X15 LTE سرعة تنزيل تصل الى 800Mbps سرعة رفع تصل الى 1500Mbps مودم Snapdragon X11 LTE سرعة تنزيل تصل الى 390Mbps سرعة رفع تصل الى 150Mbps Advertisements Wi fi 6 Fastconnect 6200 Fastconnect 6100 داعم للـNFC نعم لا GPS نظام تحديد مواقع GPS ثنائي التردد داعم لـ6 انظمة GPS الذكاء الإصطناعي Qualcomm AI Engine V5 Hexagon 692™ DSP Qualcomm AI Engine V4 Hexagon 683™ DSP الـBluetooth دعم Bluetooth 5.1 الشحن السريع Qualcomm Quick Charge 4 Qualcomm Quick Charge AI (18 Watt) Qualcomm Quick Charge 3.0 (18 Watt)

بعض مميزات المعالجات الجديدة

دعم Wifi 6

اول ميزة في المعالجات الجديدة هي دعم تقنية Wi fi 6 التي تسمح بسرعات جيدة على اتصال الإنترنت اللاسلكي. السرعات التي تقدمها المعالجات تصل الى 1.8Gbps. و التي ستكون ممتازة جداً في اي اتصال و اي سرعة. خاصة مع الألعاب لمن يريد اللعب على هاتفه. و ستساعد في مشاهدة المحتوى المختلف على الإنترنت بكل اريحية. لذلك فإن وجود دعم Wi fi 6 جيد جداً في المعالجات. اضافة على ذلك استهلاك اقل للبطارية الخاصة بالهاتف اثناء استعمال Wi fi. فهذه اول ميزة

دعم تقنيات GPS متقدمة

المعالجات الجديدة تدعم تقنيات GPS متقدمة جداً. NavIC هي تقنية خاصة بأقمار خاصة بوكالة الفضاء الهندية ISRO. هذه التقنية تساعدك على تحديد الموقع بدقة عالية و بجودة ممتازة و سرعة جيدة. مما يجعل استعمال هذه الأجهزة للتنقل و للـGPS اختياراً ممتازاً. خاصة ان مع دعم هذه التقنية فتحديد المواقع امر سهل جداً. و لن يشكل مشكلة عميقة لدى العديد من المستخدمين.

الأداء العال جداً

الأجهزة تقدم اداء جيد جداً بفضل الأنوية الخاصة بالمعالجات الثلاثة. خاصة في معالج Snapdragon 720G الذي يدعم تقنية Snapdragon Elite Gaming. و هي خاصة بتحسين الأداء الخاص بالألعاب سواء الألعاب الـOnilne او الـOffline. هذه التقنية تساعد المعالج على تركيز الأداء من اجل الألعاب للحصول على افضل اداء ممكن في مختلف الألعاب بدون اي مشاكل. هذه مثل خاصية الـGame Turbo في الهواتف الذكية و لكن على مستوى الـHardware ليس الـSoftware

الملاحظ في معالجات Qualcomm الجديدة

من الملاحظ في المعالجات الجديدة ان معالجي Snapdragon 662 و snapdragon 460 قريبين بشكل كبير في الأداء بفروق بسيطة جداً في السرعة. مما يجعل وضع الـ460 في فئته السعرية جيد جداً و سيقدم اداء ممتاز جداً في فئته. خاصة ان دائماً معالجات فئة 400 تستعمل في سعر اقل من 3000 جنيه. فوجود سرعة عالية في هذه الفئة و معالج جيد كهذا المعالج فهذا امر ممتاز للفئة السعرية المتدنية

تقسيم المعالجات المذكورة فمعالج Snapdragon 460 يقع في الفئة المتدنية جداً. و غالباً تكون الاجهزة الخاصة بهذا المعالج في سعر اقل من 3000 جنيه و هي الفئة المتدنية. اما معالج Snapdragon 662 فهو في الفئة المتوسطة. و هذه الفئة تظهر في فئات سعرية 3000 جنيه حتى 5000 جنيه او يزيد قليلاً. المعالجات في هذه الفئة تقدم لك العديد من المميزات بجانب الأداء الجيد جداً و لكنها محافظة على الطاقة بشكل كبير ايضاً.

اخيراً معالج Snapdragon 720G في الفئة فوق المتوسطة معالجات قوية جداً. ليست بأفضل اداء ممكن و لكنها نحقق المتطلبات لأي مستخدم. و عادة تجدها في الفئات السعرية فوق 5000 جنيه. و عادة فمعالجات snapdragon 700 تقترب في ادائها من الفئة العليا snapdragon 800. فلذلك هذه من افضل الفئات لدى الشركة على اي حال.