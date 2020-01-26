علماء صينيون يتوصلون لعلاج جديد لفيروس «كورونا».. ويحددون مصدره

توصل علماء صينيون إلى علاج جديد لفيروس كورونا، الذي انتشر بشكل مرعب خلال الفترة الماضية ليشكل تهديداً لكل دول العالم.

وأفادت وسائل إعلامية صينية، اليوم الأحد، بأن العلماء توصلوا إلى علاج جديد لفيروس كورونا، حيث تم اختباره بنجاح على 7 مصابين.

ونقلت الوسائل الإعلامية عن مسئول بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قوله إن المركز شرع في تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا الجديد الذي أثارت احتمالات انتشاره وتفشيه مخاوف كبيرة في الصين والعالم.

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، نقلاً عن رئيس المعهد الوطني لمكافحة الأمراض الفيروسية والوقاية منها، شيوي ون بو، إن المركز نجح في عزل الفيروس، حيث يتم حالياً تحديد سلالته.

وأضاف رئيس المعهد أنهم يعملون أيضاً على فحص أدوية تستهدف الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، دون أن يكشف عن موعد إعطائها للمصابين أو المشتبه بإصابتهم بالفيروس.

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وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن أخصائيين صينيين نجحوا في تحديد المصدر الأكثر ترجيحاً لفيروس كورونا الجديد.

ونقلت القناة عن وسائل إعلامية صينية قولها إن فيروس كورونا تم العثور عليه في عينات مأخوذة من سوق "هوانان" للمأكولات البحرية، والتي تباع فيها حيوانات برية أيضاً.

وأشارت الوسائل الإعلامية إلى أن 22 من أصل 585 عينة مأخوذة من سوق "هوانان" جرى العثور فيها على الحوامض النووية التابعة لفيروس كورونا الجديد، وأن الأخصائيين تمكنوا من فرز الفيروس من عينات البيئة، الأمر الذي يدل على أن الحيوانات البرية التي كانت التجارة بها جارية في السوق المذكورة، هي التي كانت مصدراً للفيروس.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن تسجيل 1975 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد في عموم البلاد، بينها 234 في حالة حرجة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة إنه خلال الساعات الماضية تم تسجيل 688 حالة إصابة جديدة مؤكدة، و1309 حالات جديدة يشتبه بإصابتها و15 حالة وفاة جراء المرض (13 حالة وفاة في هوبي وحالة واحدة في شانغهاي وحالة واحدة أخرى في خنان).

وأعلنت وكالة الأنباء الصينية، أمس السبت، عن وفاة 56 حالة، وتعافي 49 شخصاً، فضلاً عن أن هناك 2684 مريضاً يشتبه بإصابتهم بالفيروس.