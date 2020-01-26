شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تستعد لإطلاق مسبار للمريخ للبحث عن علامات وجود حياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة الصينية هذا الأسبوع أنها ستطلق مهمتها المرتقبة إلى المريخ فى شهر يوليو من هذا العام، إذ سيجوب مسبار أبحاث عبر سطح الكوكب بحثًا عن علامات على الحياة وإجراء تحليل بيئى، وستستخدم المهمة صاروخ لونج مارش - 5 Y4 الحامل، الذى وصفته شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية (CASC) بأنه أقوى صاروخ فى البلاد.

ووفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يأتى هذا الإعلان بعد أقل من شهر من رحلة تجريبية ناجحة لإصدار مبكر من صاروخ لونج مارش - 5، بعد نجاح محركه الذى يعمل بوقود الهيدروجين والأكسجين بإكمال 100 ثانية، لكن يُطلق على هذا الصاروخ الجديد اسم "Fat Five" لأنه يتميز بأربعة محركات دفع أصغر تعلق على منصة إطلاق أطول.

وفقًا لتقرير وكالة شينخوا، ستقوم CASC بإجراء 24 اختبارًا إضافيًا للمحركات طوال فصل الشتاء والربيع قبل الإطلاق النهائى فى يوليو.

Advertisements

من المتوقع أن يصل لونج مارش - 5 إلى المريخ فى عام 2021، بالإضافة إلى المسبار سوف يرسل القمر الصناعى الذى سيتم تعيينه فى مدار حول الكوكب، ليساعد فى الحفاظ على التواصل مع الكسبار وإجراء البحوث فى الغلاف الجوى.

وتعد مهمة المريخ الصينية هى واحدة من ثلاث رحلات ستطلق هذا العام، وستصل جميعها إلى الكوكب بحلول عام 2021، إذ تخطط دولة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق مهمة Hope Mars هذا الصيف، وتقديم مسبار بحثى يدور حول الكوكب وجمع البيانات حول مناخ الكوكب وأنماط الطقس.

أما بعثة ExoMars هى مهمة مشتركة مع وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، والتى سيتم إطلاقها فى عام 2020، حيث ستقوم بإرسال مركبة ذات ستة أقدام ونصف، للحفر بسطح الكوكب لجمع عينات التربة والمعادن، كما تخطط ناسا لإطلاق مهمتها الخاصة فى 17 يوليو، والتى تسمى مارس 2020، إذ سترسل مسبار للأبحاث وطائرة هليكوبتر بدون طيار إلى السطح لإجراء مجموعة واسعة من البحوث، بما فى ذلك تقييم إمكانية إنشاء مستوطنة بشرية على هذا الكوكب.