تكنولوجيا: جوجل تحدد 12 من مايو لعقد مؤتمر Google I/O القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تغريدة نشرت مؤخراً من Sundar Pichai الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، كشف عن الموعد المحدد لإنطلاق مؤتمر Google I/O من 12 إلى 14 من مايو، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن Pixel 4a خلال هذا الحدث.

أكدت شركة جوجل على موعد مؤتمر Google I/O القادم في شهر مايو، حيث من المتوقع أن تقدم عملاق البحث خلال فعاليات الحدث إصدار جديد من هواتفها المتوسطة، مع بعض الإعلانات الأخرى.

وتشير التوقعات إلى أن جوجل ستقدم خلال فعاليات مؤتمر Google I/O إصدارات جديد من الأجهزة الذكية التي تدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس.

كما تشير التسريبات إلى أن جوجل ستقدم الإصدار التجريبي من تحديث Android 11، كما تكشف عن المميزات الرئيسية لهذا الإصدار، إلى جانب سلسلة هواتف Pixel 4a المتوسطة.

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