شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: سماعات AirPods غير الأصلية تشكل تهديدا للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن خطورة استخدام سماعات AirPods اللاسلكية غير الأصلية والتي تم إنتاجها من الصين، حيث تعمل على إنتاج صوتيات غير متوافقة مع المعايير الموصى بها لتصنيع هذه الفئة من السماعات، وذلك بحسب موقع gizchina الصيني، فيما تسيطر شركة أبل من خلال سماعة AirPods اللاسلكية على حصة كبيرة في الأسواق تصل إلى 45% من مبيعات السماعات اللاسلكية عالمياً، الأمر الذي يجعلها المنافس الأول في سوق السماعات اللاسلكية.

ولعل نجاح أبل هو السبب وراء اتجاه بعض الشركات الصينية لإنتاج إصدارات زائفة وغير أصلية من السماعة، تقدم للمستخدمين بمستوى تسعير أقل، حيث تتميز سماعة AirPods اللاسلكية بمستوى تسعير مرتفع إلى حد ما، إذ تأتي السماعة بسعر 159 دولار، بينما جاء إصدار AirPods Pro بسعر 250 دولار تقريباً.

وكانت العديد من الشركات الصينية، قد أطلقت نماذج مقلدة من سماعات AirPods اللاسلكية للأسواق بأسعار مخفضة عن الإصدار الأصلي، لكن هذا الإصدار تم اختباره مؤخرا من قبل مجلة فرنسية، وذلك عقب رصدها لهذه السماعات غير الأصلية في مراجعات وهمية وغير صادقة على شبكة يوتيوب والتي تستهدف الترويج للسماعة التي صنعت في الصين بشكل رئيسي.

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وقد تم إجراء الاختبارات على 3 من سماعات AirPods المقلدة عبر الشركات الصينية، حيث كشفت التجربة العملية عن مستوى متوسط في جودة الصوتيات للسماعات، بينما تجاوزت القدرة الصوتية لواحدة من السماعات 10 ديسيبل مما يشكل خطر على مستخدم السماعة اللاسلكية، نظراً لتخطي السماعة المعايير الموصى بها لهذه الفئة من السماعات.

وأشارت المجلة الفرنسية في تقريرها النهائي إلى أن غالبية المنتجات المقلدة أو الغير أصلية، لا تلتزم بمعايير التصنيع التي تضمن الحماية والآمان للمستخدم، لهذا لا يوصى بهذه المنتجات أو السماعات اللاسلكية غير الأصلية للمستخدمين.