تكنولوجيا: أمن نفسك من "هاكرز" الواتس آب فى أقل من دقيقة

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ورأينا في العام الماضي هجمات إلكترونية تصيب المستهدفين ببرامج تجسس، كما شهد التطبيق ملفات وسائط متعددة خطرة، يتم تبادلها في المحادثات، كما رأينا حالات يتم فيها حظر المستخدم من الدخول لحسابه على واتس آب، كل هذه المشكلات تم حلها بشكل كبير من قبل فريق واتس آب، الذي رمم نظامه الأمني لحماية المستخدمين، ولكن هذا لم يمنع "الهاكرز" من اكتشاف طرق جديدة للهجوم.
ولتجنب حالة "الاستيلاء" على الحساب الخاص من قبل الهاكرز مستقبلا، بإمكان المستخدمين إجراء تغيير بسيط في الإعدادات، ويقول الموقع إن بإمكان المستخدم تعيين رقم تعريف شخصي، سيمثل غطاء أمنيا إضافيا، سيتوجب على المستخدم إدخاله لاستخدام واتس آب من جهاز جديد.
وعادة ما يلجأ الهاكرز للحصول على رسالة تحمل رقم التأكيد، ترسل إلى رقم هاتف جديد، كي يستولوا على حساب الواتس آب من جهازهم، ولكن الإعداد الإضافي سيمنعهم من الاستيلاء على الحساب، لذلك حتى إذا انطلت عليك خدعة ما وقمت بإرسال الرمز إلى الهاكرز، فلن يكون لديهم رقم التعريف الشخصي الخاص بك.
ويمكن العثور على خاصية الرقم التعريفي في واتس آب، ضمن إعدادات الحساب من داخل التطبيق، تحت عبارة “Two-Step Verification”، ولا يستغرق الأمر أقل من دقيقة لإعداده.
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