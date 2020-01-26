تكنولوجيا: موتورولا تستعد لإطلاق هاتف جديد يدعم قلم stylus قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاءت تسريبات مصورة مؤخراً من إيفان بلاس لتكشف عن هاتف جديد من موتورولا ينطلق قريباً بميزة دعم قلم stylus، والذي ينزلق داخل الهاتف بتصميم يحاكي Galaxy Note.

تستهدف شركة موتورولا سوق الهواتف المتوسطة بالعديد من الإصدارات في الآونة الأخيرة مع كلاً من سلسلة هواتف G وأيضاً سلسلة E، كما قدمت شركة موتورولا مجموعة من الإصدارات التي تدعم برمجيات Android One، وفي أحدث التسريبات المصورة كشف عن خطط موتورولا لإطلاق هاتف يدعم قلم stylus للأسواق.

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ولقد نشرت التسريبات المصورة لهاتف موتورولا مع قلم stylus على صفحة Evan Blass في تويتر، إلا أن التسريبات لم توضح ما إذا كان هذا الإصدار يستهدف سوق الهواتف المتوسطة أو الهواتف المميزة هذا العام، حيث يتميز بتصميم يحاكي Motorola One Action لكن مع ثقب أصغر في الشاشة للكاميرة الأمامية.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف موتورولا مع قلم stylus سيجذب بالتأكيد قطاع كبير من مستخدمي هذه الفئة من الهواتف، ليكون بديل بمستوى تسعير أقل عن هواتف سامسونج Galaxy Note التي تسيطر بالفعل على أكبر حصة من مبيعات هذه الفئة في الأسواق، وأيضاً لمنافسة إصدارات LG منخفضة التكلفة من هواتف Stylo.

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