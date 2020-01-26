تكنولوجيا: ابل تحقق نمو سريع في السوق الهندي في الربع الأخير من 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير نشر مؤخراً عبر Counterpoint Research عن تحقيق شركة ابل نمو سريع في السوق الهندي خلال الربع الرابع من عام 2019.

أكد تقرير Counterpoint Research على أن شركة ابل كانت أسرع العلامات التجارية نمواً في السوق الهندي خلال الربع الرابع من 2019، كما عادت لتنافس بقوة شركة وان بلس التي تحقق شعبية كبيرة في السوق الهندي بالفعل.

ولقد أشار تقرير Counterpoint إلى أن هواتف iPhone XR و iPhone 11 كانت الأكثر مبيعاً في السوق الهندي خلال الربع الرابع من 2019، أيضاً إستطاعت ابل أن تحقق نمو يصل إلى 41% سنوياً، كما وصلت حصة ابل في السوق الهندي إلى 2%، نظراً لوجود الكثير من العلامات التجارية المنافسة في هذا السوق.

من جانب أخر شهدت ابل تراجع في شحنات هواتف الأيفون بنسبة 43% خلال 2018، إلا أن ابل حرصت على تغيير إستراتيجية التسويق ومستوى التسعير في السوق الهندي، مما دفع مبيعات الشركة بشكل ملحوظ في الربع الأخير من 2019.

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ومن بين التغييرات في مستوى تسعير الهواتف، قدمت ابل عروض تخفيض بنسبة كبيرة على هاتف iPhone XR الأكثر مبيعاً من هواتف ابل في السوق الهندي خلال الربع الثاني والثالث من 2019، ومن ثم أطلقت ابل سلسلة هواتف iPhone 11 في شهر سبتمبر، والتي إستطاعت أن تحقق إنتشار سريع أيضاً في السوق الهندي.

أيضاً من التغييرات التي أجرتها ابل للعودة من جديد للمنافسة في السوق الهندي، الإعتماد على منشأة Foxconn Sriperumbudur لتجميع هاتف iPhone XR، مما دعم ابل بشكل جيد في تخفيض سعر الهاتف في السوق الهندي.

يذكر أن السوق الهندي يعد أحد الأسواق الهامة والمؤثرة للشركات المصنعة للهاتف عالمياً، لهذا تهتم العديد من الشركات بالسوق الهندي وأيضاً السوق الصيني لتعزيز مبيعات وشحنات الهواتف سنوياً.

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